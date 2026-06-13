ETV Bharat / state

वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाई सख्ती; मालवाहक वाहनों में सवारियां मिलीं तो गाड़ी होगी सीज, लाइसेंस भी होगा रद

वाराणसी : सड़क पर मनमाने तरीके से चलने वाली माल वाहक वाहनों पर सवारियां बैठाने की स्थिति में सख़्ती बरती जाएगी. इसके लिए वाराणसी पुलिस ने प्लान तैयार किया है. जिसके तहत मालवाहक वाहनों में यदि सवारियां बैठाकर हाईवे, रिंग रोड या किसी अन्य सड़क पर चलता है तो ना सिर्फ लाइसेंस रद किया जाएगा, बल्कि वाहन भी सीज किया जाएगा. पुलिस अधिकारी इसके पीछे का मकसद दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकना बता रहे हैं

वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाई सख्ती. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)







एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि कई बार ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि हाईवे और रिंग रोड पर माल ढोने वाले वाहनों में मजदूरों या अन्य सवारियों को बैठ कर लाया जा रहा था. ऐसे में हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है. इनमें सबसे ज्यादा पिकअप, छोटा हाथी, ट्रैक्टर ट्राली, मैजिक लोडर जैसे वाहन होते हैं. इन्हीं दुर्घटनाओं को देखते हुए वाराणसी में सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.