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काशी के लजीज स्ट्रीट फूड; चाट कचौड़ी खस्ता समोसा से सेहत को नुकसान नहीं!, जांच में सब सुरक्षित

खाद्य विभाग का दावा सरसों तेल के 31 सैंपलों की जांच, 12 मानक पर नहीं उतरे खरे, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं.

काशी के लजीज स्ट्रीट फूड.
काशी के लजीज स्ट्रीट फूड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:01 AM IST

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वाराणसी : काशी में सुबह की शुरुआत गरमा-गरम मसालेदार कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, दाल भरी कचौड़ी, आलू की चटपटी सब्जी, समोसे, टमाटर चाट, क्रंची पापड़ी समेत कई तरह के व्यंजनों से होती है. बनारस आने वाले पर्यटक भी इन व्यंजनों को खूब पसंद करते हैं. यही कारण है कि काशी की गलियों, चौराहों पर तमाम तरह के फूड-स्टॉल लगे हैं. अमूमन ऐसे व्यंजनों को सेहत के लिए हानिकारण बताया जाता है, लेकिन वाराणसी खाद्य विभाग द्वारा स्ट्रीट फूड और प्रसिद्ध दुकानों से लिए गए नमूनों की जांच में सभी सुरक्षित बताया गया है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

काशी के लजीज स्ट्रीट फूड. (Video Credit : ETV Bharat)

महादेव की नगरी काशी को यहां की गलियों, घाटों के साथ काशी के व्यंजनों के स्वाद के लिए भी जाना जाता है. यहां आने वाला हर व्यक्ति यहां के स्ट्रीट फूड का दीवाना बन जाता है. बनारसी चाट हो या कचौड़ी. या फिर गोलगप्पे, हर कोई इन्हें चखना जरूर चाहता है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में इस बात का डर भी रहता है कि जो व्यंजन वे खा रहे हैं, यह किस तरह के तेल में बने होंगे.



तेल के नमूने सुरक्षित, सेहत के लिए हानिकारक नहीं : खाद्य विभाग के अधिकारी कौशलेन्द्र शर्मा बताते हैं कि विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है. खाने की गुणवत्ता और तेलों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है. इस क्रम में तेलों की गुणवत्ता को लेकर जांच अभियान चलाया गया, जिसमें अलग-अलग प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के लिए सैंपल पास हो गए. पिछले एक वर्ष में सरसों के तेल के 31 नमूने लिए गए हैं. इनमें 12 मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं. हालांकि इनमें भी कोई नमूना असुरक्षित और सेहत के लिए हानिकारक नहीं है.

रिफाइंड ऑयल और वनस्पति के तेलों की सैंपलिंग : खाद्य विभाग के अधिकारी कौशलेन्द्र शर्मा के मुताबिक रिफाइंड ऑयल के लगभग 31 नमूने लिए गए थे. जिनमें 11 सबस्टैंडर्ड निकले, लेकिन कोई भी असुरक्षित नहीं मिला. इसके अलावा वनस्पति के दो नमूने लिए गए, जिनमें से एक सबस्टैंडर्ड है, लेकिन एक पास है. इसी तरह से फैट स्प्रेड के 6 नमूने जांच में पास हुए. बीते समय में हम लोगों ने उन तेलों का भी नमूना संग्रह कराया था, जो दूसरे राज्यों से या फिर दूसरे देशों से आयात किया जाता है. ऐसे 28 नमूने लिए गए हैं. जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है.

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