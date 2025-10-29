ETV Bharat / state

हमें कागजों में नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए; दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे : धीरेंद्र शास्त्री

वाराणसी : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री मंगलवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हेमंत शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक हमारे मनु के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने काशीवासियों से दिल्ली से वृंदावन के लिए हिंदू जागो यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि काशीवासी जिस कार्य के लिए आशीर्वाद देते हैं. वह कार्य सफल हो जाता है. हमें काशीवासियों को आशीर्वाद की जरूरत है.





वाराणसी में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री. (Video Credit : ETV Bharat)

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने ने कहा कि इस देश में जो सबसे ज्यादा जहर फैलाया जा रहा है वह है जातिवाद. उन्होंने आगे कहा कि हम कॉस्टलिज्म नहीं राष्ट्रलिज्म चाहते हैं. देश में हम समरसता चाहते हैं. देश को पुराना भारत की तरह चाहते हैं. इसीलिए दिल्ली से 7 नवंबर से वृंदावन 16 नवंबर तक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं. पदयात्रा का उद्देश्य से हिंदू राष्ट्र एवं हिंदू एकता है. यमुना शुद्ध हो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं. हम सिर्फ कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं. हम लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं.



