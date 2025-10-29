ETV Bharat / state

हमें कागजों में नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए; दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे : धीरेंद्र शास्त्री

वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने हेमंत शर्मा की पुस्तक का किया विमोचन.

वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री
वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:48 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 10:54 AM IST

वाराणसी : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री मंगलवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हेमंत शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक हमारे मनु के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने काशीवासियों से दिल्ली से वृंदावन के लिए हिंदू जागो यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि काशीवासी जिस कार्य के लिए आशीर्वाद देते हैं. वह कार्य सफल हो जाता है. हमें काशीवासियों को आशीर्वाद की जरूरत है.

वाराणसी में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री. (Video Credit : ETV Bharat)

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने ने कहा कि इस देश में जो सबसे ज्यादा जहर फैलाया जा रहा है वह है जातिवाद. उन्होंने आगे कहा कि हम कॉस्टलिज्म नहीं राष्ट्रलिज्म चाहते हैं. देश में हम समरसता चाहते हैं. देश को पुराना भारत की तरह चाहते हैं. इसीलिए दिल्ली से 7 नवंबर से वृंदावन 16 नवंबर तक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं. पदयात्रा का उद्देश्य से हिंदू राष्ट्र एवं हिंदू एकता है. यमुना शुद्ध हो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं. हम सिर्फ कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं. हम लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि 65 से ज्यादा देश मुसलमान, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं. एक देश बुद्धिज्म के लिए है, एक एक देश 140 करोड़ की जनसंख्या में पूरा भारत में है. एक देश भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सिर्फ कागजों में नहीं, उनके विचारों में भी चाहिए. जिससे हमारी संस्कृति बच सके. आने वाली हमारी पीढ़ियां बच सकें. लोग हमारी पुरानी संस्कृति को समझ सकें, पुराने बनारस को समझ सकें, इसीलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए.

Last Updated : October 29, 2025 at 10:54 AM IST

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI IN VARANASI
BAGESHWAR DHAM PEETHADHISHWAR
हिंदू जागो यात्रा
हिंदू राष्ट्र
STORYTELLER DHIRENDRA SHASTRI

