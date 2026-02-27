ETV Bharat / state

काशी में "पॉलिटिकल मार्केट" का क्रेज: पत्थरों पर उतरा "कमल", मुंबई-दिल्ली तक भारी डिमांड !

पॉलिटिकल टूरिज्म के बाद अब पॉलिटिकल मार्केट का रूप ले रहा बनारस. जानिए वजह...

काशी में बढ़ रहा स्टोन कार्विंग का बाजार.
काशी में बढ़ रहा स्टोन कार्विंग का बाजार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 2:37 PM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 2:56 PM IST

वाराणसी : पॉलिटिकल टूरिज्म के बाद अब पॉलिटिकल मार्केट का रूप भी काशी में उभर रहा है. बनारस के हैंडीक्राफ्ट में शुमार स्टोन कार्विंग की विधा से काशी के कारीगर पत्थरों पर नक्काशी करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं. इसी कड़ी में काशी के कारीगरों ने स्टोन से लोटस टर्टल तैयार किया है. इस लोटस टोटल की डिमांड मुंबई और दिल्ली में खूब रहती है. खासतौर पर चुनाव के समय. राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न होने के कारण लोट्स टर्टल की मांग अब यूपी से भी हो रही है. हालांकि सजावट के तौर पर विदेश से मांग रहती है.

उत्तर प्रदेश में काशी के लोटस टर्टल की डिमांड. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)






बता दें, काशी की ऐतिहासिक गलियों से निकलकर अब बनारस की हस्तशिल्प कला पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है. इस पहचान को नहीं ऊंचाई देने में बाजार का नया स्वरूप (पाॅलिटिकल बाजार) उभर रहा है. पॉलिटिकल मार्केट में काशी के हैंडीक्राफ्ट के डिमांड देखी जा रही है. इसी शृंखला में स्टोन कार्विंग के कई उत्पादों की मांग देश के साथ विदेश में है.

काशी के लोटस टर्टल
काशी के लोटस टर्टल (Photo Credit : ETV Bharat)


लोटस टर्टल : काशी के स्टोन आर्टिस्ट आदर्श कुमार मौर्य ने स्टोन से लोटस टर्टल तैयार किया है. यह दिखने में 3D फार्म में नजर आता है और ओरिजिनल लगता है. इसी पीठ पर कमल का फूल बनाया गया है. आदर्श बताते हैं कि सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर देखकर पहली बार मुंबई से आर्डर आए. इसके बाद दिल्ली से और अब यूपी से आर्डर मिल रहे हैं. स्टोन से बने लोटस टर्टल की डिमांड खास तौर से राजनीतिक दल की ओर आ रही है.

काशी की मीनाकारी.
काशी की मीनाकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
1000 पीस का मिल चुका है ऑर्डर : आदर्श कहते हैं कि हमारे पास लगभग 1000 पीस से ज्यादा के आर्डर हैं. फिलहाल 200 से ज्यादा पीस तैयार कर लिए हैं. पहले दो से पांच कारीगर लगे हुए थे, लेकिन डिमांड को देखते हुए 25 से 30 कारीगर लगाए गए हैं. पॉलीटिकल पार्टी के अलावा सामान्य लोग भी गिफ्ट के तौर पर खरीद रहे हैं.




गुलाबी मीनाकारी को भी मिली अलग पहचान : बताते चलें, सरकार की ओडीओपी, जीआई योजना के तहत प्रत्येक जिल की पारंपरिक विशेषता को इंटरनेशनल मंच पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. स्टोन कार्विंग, वुडन लेकर वियर, बनारस की गुलाबी मीनाकारी भी इनमें से एक है. बनारस की ये कलाएं अपनी अनूठी शिल्प शैली के लिए लोकप्रिय हैं. गुलाबी मीनाकारी की बात करें तो चांदी और सोने पर बारीक नक़्क़ाशी के जरिए इसे तैयार किया जाता है.

जापान और सिंगापुर में गुलाबी मीनाकारी की दस्तक : राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गुलाबी मीनाकारी के हस्तशिल्पी कुंज बिहारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों को ये उत्पाद उपहार में देना राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देना है. इससे हमारे कारीगरों का संबल मिलता है. इससे शिल्प की पहचान भी बढ़ती है, ऑर्डर मिलते है और मुनाफा होता है. हम लोग के लिए खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद स्वयं लेकर जापान और सिंगापुर के दौरे पर गए हैं.



Last Updated : February 27, 2026 at 2:56 PM IST

TAGGED:

VARANASI POLITICAL TOURISM
VARANASI POLITICAL MARKET
STONE CARVINGS IN KASHI
POLITICAL TOURISM AND MARKET
VARANASI STONE CARVINGS

