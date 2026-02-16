पत्थरों पर नक्काशी; काशी की रेखा का हुनर सात समंदर पार किया जा रहा पसंद, थाईलैंड, यूएसए से आ रहे ऑर्डर
काशी नरेश पर की गई स्टोन कार्विंग के लिए यूपी सरकार से मिल चुका है दक्षता अवार्ड.
वाराणसी : परंपरागत कला प्रतिभा शुरू से ही पुरुषों के वर्चस्व की धरोहर रही है. पत्थर कला भी इनमें से एक है. पत्थर कला विशेष तौर पर पुरुष कारिगरों के हाथों से निखरती रही है. हालांकि अब कुछ महिलाएं इस धारणा को तोड़कर पत्थरों पर नक्काशी का हुनर सीख कर आगे आ रही हैं. काशी की रेखा मौर्या ऐसी ही महिलाओं में से एक हैं जो खुद की हुनरमंद होने के साथ दूसरी महिलाओं को भी बारीकियां सिखा रही हैं. रेखा के हुनर की सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...
बता दें, वाराणसी के हस्तशिल्प कला में रामनगर का स्टोन कार्विंग विशेष स्थान रखता है. इसमें झांसी के पत्थरों को हाथों से डिजाइन देकर अलग-अलग आकार के उत्पाद बनाए जाते हैं. ये पत्थर पाईरो फैलाइट्स मिनिरल से बने होते हैं. इस कला में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, लेकिन अब इस काम में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है.
काशी की रेखा मौर्या बताती हैं कि यह सच है कि स्टोन वर्क (कारीगिरी) पर हमेशा से पुरुषों का वर्चस्व रहा है. महिलाओं के लिए यह हुनर थोड़ा मुश्किल भरा साबित हुआ है, लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है. शादी के बाद यहां ससुराल पहुंची तो घर पर स्टोन कार्विंग का काम होता था. इसे देखकर काम सीखने की ललक बढ़ी तो आय का जरिया बन गया. ससुरालीजनों के सहयोग से काम बढ़ने लगा तो स्वरोजगार को जैसे पंख लग गए. हमारे बनाए स्टोन आर्टिकल के ऑर्डर थाईलैंड, यूएसए जैसे देशों में जाने लगे. काशी नरेश के ऊपर कार्विंग का काम काफी लोकप्रिय साबित हुआ. इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दक्षता अवार्ड भी रेखा को मिल चुका है.
दो हजार से ज्यादा महिलाओं के मिला रोजगार : रेखा बताती हैं कि पहले इस काम को सीखने में महिलाएं संकोच करती थीं, लेकिन हमसे जुड़ने के बाद हौसला बढ़ा और कई महिलाओं ने पहल की. अब युवतियां भी स्टोन कार्विंग सीखने में दिलचस्पी ले रही हैं. हमारे स्तर से महिलाओं को तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. एक बैच में 90 महिलाओं को ट्रेंड किया जाता है. इसमें महिलाओं के पत्थर के हाथी-घोड़े, कछुए, देवी देवताओं की प्रतिमाएं समेत कई प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है. ऐसे उत्पादों की विदेश में खूब डिमांड रहती है. वर्तमान में इस काम से 2000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं.
झांसी से लाए जाते हैं पत्थर : रेखा मौर्या ने बताया कि शिवलिंग बनाने का स्टोन (पाईरो फैलाइट्स) झांसी से आता है. पहले पत्थर की कटिंग अलग-अलग साइज व डिजाइन में होती है. इसके बाद पत्थर पर पैटर्न तैयार किया जाता है. इसके बाद निडिल से पत्थर पर प्रोडक्ट का शेप दिया जाता है. उसके बाद पत्थर को पॉलिश करके चमकाया जाता है. झांसी का पत्थर (पाईरो फैलाइट्स) अन्य स्थानों के मुकाबले सस्ता पड़ता है. इस पत्थर पर आसानी से कारीगरी की जा सकती है.
युवाओं का भा रहा स्टोन वर्क : युवा आर्टिस्ट विजया बताती हैं कि पहले ट्रेनिंग ली. इसके बाद धीरे-धीरे स्टोन कार्विंग से जुड़े काम करती हूं. स्टोन से बने प्रोडक्ट की फॉरेन में बहुत डिमांड रहती है. अगर युवा यह काम सीख लें तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है. पहले इस काम में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन कॅरियर के लिहाज से पत्थर की मूर्तियां जिंदगी संवारने का काम करती हैं. हुनरमंद होने के बाद कारीगर के रूप में भी घर बैठे हर दिन 500 रुपये तक की आमदनी आसानी से हो जाती है.
