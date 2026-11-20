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एसटीएफ ने नकली दवाओं के सप्लायर सरगना को किया गिरफ्तार, कई राज्यों और जिलों में फैला था जाल

एसटीएफ की गिरफ्तार में नकली दवा सप्लायर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि की संयुक्त टीम ने नकली दवा के सप्लाई करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया अभियुक्त प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से कूटरचित स्ट्रिप में नकली दवाएं भरकर वाराणसी और बिहार में सप्लाई करता था. अभियुक्त की पहचान अभिषेक सिंह उर्फ रवि पुत्र बजरंगी सिंह के रूप में हुई है. आरोपी पतारू न्यू बस्ती, परासी, अनपरा, जनपद सोनभद्र का मूल निवासी है. वर्तमान में कर्दमेश्वरपुरम, कंदवा, थाना चितईपुर में रहता था.



एसटीएफ द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 30 अक्टूबर को एफएसडीए टीम ने ग्रथाना जंसा में बिना लाइसेंस संचालित एक मेडिकल स्टोर से नकली Nurokind-LC सहित भारी मात्रा में औषधियां बरामद की थीं. उसके बाद दो नवंबर को रोहनिया थाना स्थित एक आवास से Shelcal-500, Rabesec, Clavam-625, Mclav-625, Zerodol-SP, Tauim-O, Pan-40, Pantop-40, Nurokind-LC, Gudcef-Plus, C-AZ आदि बहुचर्चित ब्राण्डों की भारी मात्रा में संदिग्ध औषधियां बरामद की गईं. इन दवाओं की स्ट्रिप पर गम्भीर वर्तनी और मुद्रण त्रुटियां मिली थीं. साथ ही निर्माता कंपनी ने अपनी जांच आख्या में बाज़ार से प्राप्त नमूनों को नकली घोषित किया है. इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया में मुकदमा दर्ज हुआ था.





एसटीएफ के मुताबिक विवेचना के दौरान नकली दवाओं को वाराणसी, आस-पास के जनपदों और बिहार में सप्लाई करने वाले गिरोह के सरगना के रूप में अभिषेक सिंह का नाम प्रकाश में आया. इसी के आधार पर बुधवार को कर्दमेश्वरपुरम कॉलोनी से अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में अभिषेक सिंह ने बताया कि वह सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति से नकली दवाएं खरीदता था. वह व्यक्ति सोलन और बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से कूटरचित स्ट्रिप तैयार करवाकर उनमें नकली दवाओं की मशीन से पैकिंग कराता है.