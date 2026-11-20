एसटीएफ ने नकली दवाओं के सप्लायर सरगना को किया गिरफ्तार, कई राज्यों और जिलों में फैला था जाल
प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से कूटरचित स्ट्रिप में नकली दवाएं भरकर वाराणसी और बिहार में सप्लाई करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:29 AM IST
वाराणसी : एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि की संयुक्त टीम ने नकली दवा के सप्लाई करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया अभियुक्त प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से कूटरचित स्ट्रिप में नकली दवाएं भरकर वाराणसी और बिहार में सप्लाई करता था. अभियुक्त की पहचान अभिषेक सिंह उर्फ रवि पुत्र बजरंगी सिंह के रूप में हुई है. आरोपी पतारू न्यू बस्ती, परासी, अनपरा, जनपद सोनभद्र का मूल निवासी है. वर्तमान में कर्दमेश्वरपुरम, कंदवा, थाना चितईपुर में रहता था.
एसटीएफ द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 30 अक्टूबर को एफएसडीए टीम ने ग्रथाना जंसा में बिना लाइसेंस संचालित एक मेडिकल स्टोर से नकली Nurokind-LC सहित भारी मात्रा में औषधियां बरामद की थीं. उसके बाद दो नवंबर को रोहनिया थाना स्थित एक आवास से Shelcal-500, Rabesec, Clavam-625, Mclav-625, Zerodol-SP, Tauim-O, Pan-40, Pantop-40, Nurokind-LC, Gudcef-Plus, C-AZ आदि बहुचर्चित ब्राण्डों की भारी मात्रा में संदिग्ध औषधियां बरामद की गईं. इन दवाओं की स्ट्रिप पर गम्भीर वर्तनी और मुद्रण त्रुटियां मिली थीं. साथ ही निर्माता कंपनी ने अपनी जांच आख्या में बाज़ार से प्राप्त नमूनों को नकली घोषित किया है. इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया में मुकदमा दर्ज हुआ था.
एसटीएफ के मुताबिक विवेचना के दौरान नकली दवाओं को वाराणसी, आस-पास के जनपदों और बिहार में सप्लाई करने वाले गिरोह के सरगना के रूप में अभिषेक सिंह का नाम प्रकाश में आया. इसी के आधार पर बुधवार को कर्दमेश्वरपुरम कॉलोनी से अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में अभिषेक सिंह ने बताया कि वह सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति से नकली दवाएं खरीदता था. वह व्यक्ति सोलन और बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से कूटरचित स्ट्रिप तैयार करवाकर उनमें नकली दवाओं की मशीन से पैकिंग कराता है.
यहां तैयार माल बद्दी से कोरियर के माध्यम से वाराणसी के लहरतारा स्थित कोरियर कार्यालयों पर मंगाया जाता था और उसके साथी सुरेन्द्र नाथ मिश्रा के आवास तथा रोडवेज बस अड्डे के एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में रखा जाता था. यहां से नकली दवाएं वाराणसी के मेडिकल स्टोरों और बसों के माध्यम से बिहार के मोहनिया, भभुआ, सासाराम आदि स्थानों के मेडिकल स्टोरों पर भेजकर बेची जाती थीं.
जांगी एप पर करते थे बात : एसटीएफ की छानबीन में सामने आया कि गिरोह के सदस्य आपस में Zangi App पर फर्जी नामों से बने खातों से बातचीत करते थे और भुगतान नकद व बैंक खातों के माध्यम से होता था. अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसके साथी के पकड़े जाने के बाद वह बिहार भाग गया था और कुछ दिन फरार रहने के बाद वापस आकर फिर इस अवैध कारोबार में लिप्त हो गया. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भी एसटीएफ ने अभियुक्त अभिषेक सिंह के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई थीं. इस सम्बन्ध में एसटीएफ ने थाना सिगरा में मुकदमा दर्ज कराया था.