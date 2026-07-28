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संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का ग्रैंड कन्वोकेशन कल, काशी विद्यापीठ में दीक्षांत आज

वाराणसी: शिक्षा और संस्कृति की नगरी वाराणसी इस सप्ताह 2 बड़े शैक्षणिक उत्सवों की मेजबानी करेगा. 29 जुलाई को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षान्त महोत्सव विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित होगा. समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी. समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित प्रो. आशुतोष शर्मा होंगे. वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी 48वां दीक्षान्त समारोह राज्यपाल की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होगा.

235 वर्षों की विरासत का वाहक है संस्कृत विश्वविद्यालय: साल 1791 में संस्कृत महाविद्यालय के रूप में स्थापित इस संस्थान की यात्रा 1958 में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय और फिर 1973 में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई. लगभग ढाई शताब्दी की गौरवमयी परंपरा को संजोए यह विश्वविद्यालय आज उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और उत्तराखण्ड सहित देश के अनेक राज्यों के विद्यार्थियों को संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परम्परा की उच्च शिक्षा दे रहा है.



11,958 विद्यार्थियों को मिलेंगी उपाधियां, 51 को स्वर्ण पदक: 44वें दीक्षान्त महोत्सव में वर्ष 2026 की परीक्षाओं में सफल 11,958 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे. इनमें प्रथम, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, संस्कृत प्रमाणपत्रीय, आयुर्वेदाचार्य और विद्यावारिधि की उपाधियां सम्मिलित हैं. समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 29 मेधावी छात्र-छात्राओं को 51 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा. इनमें 17 छात्रों को 35 पदक तथा 12 छात्राओं को 16 पदक प्रदान किए जाएंगे. उपाधियाँ एवं प्रमाण-पत्र डीजी लॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे.



राज्यपाल करेंगी उत्कृष्ट अध्यापकों का सम्मान: दीक्षान्त का एक विशेष आकर्षण उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान होगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एक-एक और तीन-तीन उत्कृष्ट अध्यापकों को उनके शैक्षणिक, शोध और अकादमिक योगदान के लिए सम्मानित करेंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह पहल उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.



भारत के अग्रणी वैज्ञानिक हैं मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. आशुतोष शर्मा: समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. आशुतोष शर्मा आईआईटी कानपुर से रासायनिक अभियांत्रिकी में स्नातक हैं और अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोध कर चुके हैं. वे आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान में आईआईटी कानपुर के इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर एवं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष हैं. उन्हें शांति स्वरूप भटनागर, इन्फोसिस और यूरेका पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. वर्ष 2025 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया.



संस्कृति और परम्परा का भी होगा भव्य संगम: समारोह में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करते हुए लोकगीत, लोकनृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ होंगी, जो दीक्षान्त महोत्सव को और अधिक भव्य एवं अविस्मरणीय बनाएंगी.



'विकसित भारत-2047' को समर्पित है थीम: विकसित भारत–2047 की वैचारिक आधारशिला" रखी गई है. विश्वविद्यालय का मानना है कि संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, ज्ञान-आधारित और समृद्ध भारत के निर्माण की नींव है. समारोह में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर लघु वृत्तचित्र दिखाया जाएगा और लोकगीत, लोकनृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ: 63,183 छात्रों को उपाधि मंगलवार को होने वाले 48वें दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. मुख्य अतिथि कैप्टन बी.के. त्यागी, सीएमडी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होंगे. अति विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रजनी तिवारी रहेंगी.