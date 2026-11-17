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वाराणसी में 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत, एनआई एक्ट से संबंधित वादों का होगा निस्तारण

वाराणसी में लगेगी विशेष अदालत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : वाराणसी में एनआई एक्ट के संबंधित वादों के निस्तारण को लेकर 21 नवंबर को विशेष अदालत लगने जा रही है. इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से एनआई एक्ट से संबंधित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा. जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करा सकते है.

बता दें एनआई एक्ट (Negotiable Instruments Act, 1881) के तहत चेक बाउंस संबंधित मामले होते हैं. वाराणसी के सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर को जनपद न्यायालय में एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत के माध्यम से एनआई एक्ट से संबंधित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा. इससे वादकारियों को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.