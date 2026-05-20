बाबा विश्वनाथ धाम में विशेष इंतजाम; श्रद्धालुओं को मिलेगा ठंडा पानी, ओआरएस घोल और ग्लूकोज
बाबा विश्वनाथ धाम परिसक में जूट मैट बिछाने के साथ ही दर्शन पथ पर छाया के लिए जर्मन हैंगर एवं टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 9:00 AM IST
वाराणसी : बाबा विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गर्मी में राहत देने के लिए मंदिर न्यास द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसर में जर्मन हैंगर के साथ परिसर में जुट के मैट लगाए गए हैं. साथ ही भीषण गर्मी एवं हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ठंडे पानी, ओआरएस घोल और ग्लूकोज की व्यवस्था भी की गई है.
बता दें, वर्तमान में वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी एवं हीट वेव की स्थिति है. तापमान लगभग 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार है. ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हर दिन डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में व्यापक एवं विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.
मंदिर न्यास द्वारा निर्धारित एसओपी के अंतर्गत धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध आरओ वाॅटर कूलर स्थापित किए गए हैं. जिन स्थानों पर वाॅटर कूलर उपलब्ध नहीं हैं, वहां बड़े मटकों में ठंडे जल की व्यवस्था की गई है. मंदिर कर्मियों द्वारा निरंतर श्रद्धालुओं को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर ओआरएस घोल एवं ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
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