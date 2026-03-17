बनारस में 6 पुलिस थानों का होगा कायाकल्प; आधुनिक भवनों में मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक थाने का निर्माण लगभग 2582.77 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:08 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में वाराणसी के पुराने और जर्जर हो चुके 6 थानों को जल्द ही आधुनिक प्रशासनिक भवनों की सौगात मिलने जा रही है. इन नए भवनों के निर्माण से न केवल पुलिसकर्मियों को कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी अपनी शिकायतें दर्ज कराने में काफी सहूलियत होगी. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के अनुसार, शिवपुर, फूलपुर, लालपुर पांडेयपुर, मिर्जामुराद, राजातालाब और बड़ागांव थानों के लिए नए भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे भवन: इन थानों के नए प्रशासनिक भवनों को 'भूतल प्लस दो मंजिला' (G+2) संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा है. आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आगंतुकों के लिए विशेष विजिटर रूम और सुसज्जित शिकायत कक्ष बनाए जा रहे हैं. महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भवनों में अलग महिला रेस्ट रूम और महिला हवालात की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है. इस पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2922.77 लाख रुपये तय की गई है, जिससे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी.
रिक्रिएशन रूम की भी विशेष व्यवस्था: प्रत्येक थाने का निर्माण लगभग 2582.77 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्रफल में किया जा रहा है ताकि सभी विभाग सुव्यवस्थित रह सकें. इन भवनों में एसएचओ कक्ष, सब-इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल कक्ष के साथ-साथ जवानों के रहने के लिए आधुनिक बैरक और स्टाफ रूम भी होंगे. इसके अतिरिक्त कंप्यूटर सर्वर रूम, डायल 112 कक्ष, मीटिंग हॉल, मालखाना और पूछताछ (इंटेरोगेशन) रूम जैसी तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. पुलिसकर्मियों के खान-पान और विश्राम के लिए किचन, डाइनिंग हॉल और रिक्रिएशन रूम की भी विशेष व्यवस्था की गई है.
अगस्त 2026 तक पूरा होगा लक्ष्य: निर्माण कार्य की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है और उम्मीद है कि ये सभी 6 थाने अगस्त या सितंबर 2026 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे. पुलिस विभाग का मानना है कि चूंकि पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, इसलिए बेहतर बुनियादी ढांचे से उनका मनोबल और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि होगी. आरामदायक सुविधाएं मिलने से लंबे कार्य घंटों के दौरान उन्हें आवश्यक विश्राम मिल सकेगा, जिससे पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार आएगा. आधुनिक भवन बनने के बाद वाराणसी पुलिस की कार्यशैली और अधिक पेशेवर और जन-केंद्रित होने की संभावना है.
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