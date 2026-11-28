वाराणसी की पब्लिक फ्रेंडली पुलिस, 25 लाख के सोने से भरा बैग महिला को सौंपा
ऑटो में छूटे थे गहने, चेहरे पर लौटाई खुशियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:03 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां अपराधियों पर सख्त है वहीं आम लोगों की मदद के लिए भी सदैव आगे रहती है. वाराणसी में शादी समारोह से मायके लौटकर ससुराल जा रही महिला का ऑटो में करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरों से भरा ट्रॉली बैग छूट गया. बैग गायब होने की जानकारी मिलते ही महिला और उसके परिजनों के होश उड़ गए. परेशान परिवार की जानकारी थाना सिगरा पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू कर दी. और फिर जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद शायद महिला को नहीं रही होगी.
ऑटो में छूटे थे 25 लाख के गहने
दरअसल सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि गुड़िया सोनी पत्नी महेश सोनी, निवासी महबूबपुर बाईपास, थाना नई बाजार, जनपद भदोही, वाराणसी के दारानगर स्थित अपने मायके में शादी समारोह में शामिल होने आई थीं. समारोह के बाद वह वापस अपने ससुराल जाने के लिए ऑटो से निकलीं. इसी दौरान जल्दबाजी अथवा अनजाने में उनका ट्रॉली बैग ऑटो में ही छूट गया. बैग में करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवर रखे थे. कुछ देर बाद जब उन्हें बैग के ऑटो में छूटने का एहसास हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कीमती आभूषणों के गायब होने से महिला और उनके परिवार के लोग बेहद चिंतित हो उठे.
एक्शन में आई सिगरा थाना पुलिस
मामले की जानकारी मिलते ही थाना सिगरा के प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल पुलिस टीम को सक्रिय किया. पुलिस ने महिला से जरूरी जानकारी जुटाने के साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटाते हुए ऑटो तक पहुंचने की कोशिश की गई. पुलिस टीम ने लगातार प्रयास कर ऑटो की पहचान की और उसके बाद ट्रॉली बैग की तलाश तेज कर दी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और ऑटो में छूटा पूरा ट्रॉली बैग बरामद कर लिया गया. उसमें रखे करीब 25 लाख रुपये के सोने के जेवरात भी सुरक्षित मिले.
गुड़िया के चेहरे पर लौटी खुशियां
खोई हुई संपत्ति वापस मिलने पर गुड़िया सोनी और उनके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए थाना सिगरा पुलिस तथा कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की सराहना की. परिवार ने पुलिस के त्वरित प्रयास, तत्परता और ईमानदार कार्यशैली के लिए धन्यवाद दिया. शादी के बाद घर लौटते समय हुई इस घटना ने परिवार को चिंता में डाल दिया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से लाखों रुपये के जेवर सुरक्षित वापस मिल गए.
यह कार्रवाई पुलिस की संवेदनशीलता और आम नागरिकों की मदद के प्रति तत्परता का उदाहरण बनी. सीसीटीवी और तकनीकी माध्यमों के सहारे पुलिस ने न केवल खोए सामान की तलाश की, बल्कि परिवार के चेहरे पर दोबारा खुशी लौटाने का काम भी किया.
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