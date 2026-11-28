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वाराणसी की पब्लिक फ्रेंडली पुलिस, 25 लाख के सोने से भरा बैग महिला को सौंपा

वाराणसी पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां अपराधियों पर सख्त है वहीं आम लोगों की मदद के लिए भी सदैव आगे रहती है. वाराणसी में शादी समारोह से मायके लौटकर ससुराल जा रही महिला का ऑटो में करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरों से भरा ट्रॉली बैग छूट गया. बैग गायब होने की जानकारी मिलते ही महिला और उसके परिजनों के होश उड़ गए. परेशान परिवार की जानकारी थाना सिगरा पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू कर दी. और फिर जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद शायद महिला को नहीं रही होगी.

ऑटो में छूटे थे 25 लाख के गहने, मिलने पर गुड़िया की खिली मुस्कान (Video Credit; ETV Bharat) ऑटो में छूटे थे 25 लाख के गहने

दरअसल सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि गुड़िया सोनी पत्नी महेश सोनी, निवासी महबूबपुर बाईपास, थाना नई बाजार, जनपद भदोही, वाराणसी के दारानगर स्थित अपने मायके में शादी समारोह में शामिल होने आई थीं. समारोह के बाद वह वापस अपने ससुराल जाने के लिए ऑटो से निकलीं. इसी दौरान जल्दबाजी अथवा अनजाने में उनका ट्रॉली बैग ऑटो में ही छूट गया. बैग में करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवर रखे थे. कुछ देर बाद जब उन्हें बैग के ऑटो में छूटने का एहसास हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कीमती आभूषणों के गायब होने से महिला और उनके परिवार के लोग बेहद चिंतित हो उठे. एक्शन में आई सिगरा थाना पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही थाना सिगरा के प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल पुलिस टीम को सक्रिय किया. पुलिस ने महिला से जरूरी जानकारी जुटाने के साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटाते हुए ऑटो तक पहुंचने की कोशिश की गई. पुलिस टीम ने लगातार प्रयास कर ऑटो की पहचान की और उसके बाद ट्रॉली बैग की तलाश तेज कर दी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और ऑटो में छूटा पूरा ट्रॉली बैग बरामद कर लिया गया. उसमें रखे करीब 25 लाख रुपये के सोने के जेवरात भी सुरक्षित मिले.