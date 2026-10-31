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वाराणसी के सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम होगा नमो ब्रिज, UP से चलेगी बुलेट ट्रेन, 3.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से काशी

बनारस पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : मालवीय ब्रिज के समकक्ष तैयार होने वाले नए रेलवे ब्रिज का नाम नमो ब्रिज होगा. बनारस पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ब्रिज नाम की घोषणा करते हुए कहा ये पुल विकास का एक नया अध्याय है. उन्होंने कहा, इस साल केंद्र सरकार यूपी को रेल के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दे रही है. रेल मंत्री ने यूपी से जल्द ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा भी की.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को अब रफ्तार की नई उड़ान मिलने जा रही है. देश में बुलेट ट्रेन का सपना अब पूर्वांचल तक पहुंचने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन के नॉर्दर्न कॉरिडोर को लेकर बड़ी पहल की है. प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली से आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए वाराणसी तक पहुंचेगा. आगे इसे पटना और गुवाहाटी से जोड़ने की भी प्लानिंग है. बुलेट ट्रेन के चलने से दिल्ली-काशी और लखनऊ का सफर और आसान हो जाएगा

जानिए कितना लगेगा समय- दिल्ली से आगरा महज 69 मिनट

दिल्ली से कानपुर 1 घंटा 45 मिनट

दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट

काशी से लखनऊ महज 1 घंटा 21 मिनट

काशी से प्रयागराज सिर्फ 33 मिनट

वाराणसी से दिल्ली करीब 3 घंटे 33 मिनट

आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा : दावा किया जा रहा है कि यह परियोजना गरीबों, मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगी. व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों को तेज और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिल सकेगा. इस परियोजना को देश की आत्मनिर्भरता से भी जोड़कर देखा जा रहा है. रेलवे के विद्युतीकरण, आधुनिक तकनीक और स्वदेशी संसाधनों के इस्तेमाल से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है. स्टेशन से सीधे पहुंच सकेंगे काशी विश्वनाथ धाम : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे एक बड़ी सुविधा विकसित करने जा रहा है. वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. मकसद सिर्फ यात्रियों को ट्रेन की सुविधा देना नहीं, बल्कि काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सफर को भी आसान बनाना है. दरअसल, काशी स्टेशन को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहां उतरने के बाद श्रद्धालु आसानी से बाबा विश्वनाथ के दरबार और गंगा के घाटों तक पहुंच सकें. स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक यात्री सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है.