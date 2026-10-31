वाराणसी के सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम होगा नमो ब्रिज, UP से चलेगी बुलेट ट्रेन, 3.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से काशी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपी से जल्द ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की. उन्होंने कहा, इससे विकास को रफ्तार मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:47 PM IST
वाराणसी : मालवीय ब्रिज के समकक्ष तैयार होने वाले नए रेलवे ब्रिज का नाम नमो ब्रिज होगा. बनारस पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ब्रिज नाम की घोषणा करते हुए कहा ये पुल विकास का एक नया अध्याय है. उन्होंने कहा, इस साल केंद्र सरकार यूपी को रेल के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दे रही है. रेल मंत्री ने यूपी से जल्द ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा भी की.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को अब रफ्तार की नई उड़ान मिलने जा रही है. देश में बुलेट ट्रेन का सपना अब पूर्वांचल तक पहुंचने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन के नॉर्दर्न कॉरिडोर को लेकर बड़ी पहल की है. प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली से आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए वाराणसी तक पहुंचेगा. आगे इसे पटना और गुवाहाटी से जोड़ने की भी प्लानिंग है. बुलेट ट्रेन के चलने से दिल्ली-काशी और लखनऊ का सफर और आसान हो जाएगा
#WATCH | Varanasi, UP: Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw says, "...The (Kashi railway) station is emerging as a vital transport hub. Together with the 'Namo' bridge, the Kashi station will serve as a major transport connectivity hub for all of North India and North East India, a benefit the nation will reap for many years to come. The Kashi station has been designed with expansive facilities on both its northern and southern sides, featuring a massive waiting area, roughly the size of a football field, capable of accommodating over 50,000 passengers simultaneously. Furthermore, the southern side of the station is located just about 2 kilometres from the Kashi Vishwanath Temple. This will allow devotees and pilgrims, arriving from across the country and the world, to easily access the temple and the iconic ghats of Kashi. This site is set to become a major railway and transport hub."— ANI (@ANI) October 31, 2026
जानिए कितना लगेगा समय-
- दिल्ली से आगरा महज 69 मिनट
- दिल्ली से कानपुर 1 घंटा 45 मिनट
- दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट
- काशी से लखनऊ महज 1 घंटा 21 मिनट
- काशी से प्रयागराज सिर्फ 33 मिनट
- वाराणसी से दिल्ली करीब 3 घंटे 33 मिनट
आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा : दावा किया जा रहा है कि यह परियोजना गरीबों, मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगी. व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों को तेज और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिल सकेगा. इस परियोजना को देश की आत्मनिर्भरता से भी जोड़कर देखा जा रहा है. रेलवे के विद्युतीकरण, आधुनिक तकनीक और स्वदेशी संसाधनों के इस्तेमाल से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है.
स्टेशन से सीधे पहुंच सकेंगे काशी विश्वनाथ धाम : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे एक बड़ी सुविधा विकसित करने जा रहा है. वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. मकसद सिर्फ यात्रियों को ट्रेन की सुविधा देना नहीं, बल्कि काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सफर को भी आसान बनाना है. दरअसल, काशी स्टेशन को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहां उतरने के बाद श्रद्धालु आसानी से बाबा विश्वनाथ के दरबार और गंगा के घाटों तक पहुंच सकें. स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक यात्री सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है.
चार मेमू ट्रेनें चलेंगीं : रेल मंत्री ने खुद काशी स्टेशन पहुंचकर पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली. रेल मंत्री ने बताया कि काशी के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सिर्फ दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत ही नहीं, बल्कि स्थानीय यात्रियों के लिए भी नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं. वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चार जोड़ी मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों के जरिए वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुलनपुर और हरदत्तपुर के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
औड़िहार तक होगा विस्तार : बनारस से प्रयागराज रामबाग के बीच भी नई मेमू ट्रेन शुरू की जा रही है. यह सुबह सात बजे बनारस से चलकर 9 बजकर 50 मिनट पर प्रयागराज पहुंचेगी. वापसी में शाम छह बजे प्रयागराज से रवाना होगी. इसके अलावा बनारस-प्रयागराज मेमू सेवा का विस्तार औड़िहार तक करने की भी योजना है.
सिग्नेचर ब्रिज के बारे में जानिए
- अब इस ब्रिज को नमो ब्रिज के नाम से जाना जाएगा.
- गंगा नदी पर बनने वाला देश का पहला और सबसे चौड़ा डबल-डेकर ब्रिज है.
- ब्रिज काशी रेलवे स्टेशन के पास, 139 साल पुराने मालवीय ब्रिज (डफरिन ब्रिज - 1887 में बना) से 50 मीटर समानांतर बन रहा है.
- ये नमो घाट को पड़ाव (चंदौली तरफ) से जोड़ेगा.
- लंबाई - 1074 मीटर (लगभग 1.07 KM) और कुल अप्रोच के साथ 2.5 KM तक.
- लागत - 2642 से 2657 करोड़ रुपये है.
- पीएम मोदी ने 28 अप्रैल 2026 को आधारशिला रखी थी.
- ब्रिज में 6 लेन की सड़क, हाईवे होगा, कार, बस, ट्रक के लिए.
- जीटी रोड का ट्रैफिक बिना शहर में घुसे निकल जाएगा.
- नीचे 4 रेलवे ट्रैक होगा जहां भारत में पहली बार एक ही डेक पर 4 ट्रैक होंगे.
- रेलवे का टारगेट 2029 तक पूरा करने का है.
- काशी, प्रयागराज, बिहार, बंगाल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
- इस नए कॉरिडोर से 100 से ज्यादा नई ट्रेनें चलाई जा सकेंगी.
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