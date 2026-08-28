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जानिए क्या है श्रावणी उपाकर्म? बनारस में गंगा तट पर ब्राह्मणों ने निभाई आत्मशुद्धि की वैदिक परंपरा

सप्तर्षि पूजन और यज्ञोपवीत अभिमंत्रित: ब्राह्मणों के इस सबसे बड़े पर्व के जानिए मुख्य नियम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

दशविधि स्नान और औषधियों से शोधन: इसमें अलग-अलग औषधियों के जरिए स्नान किया जाता है, जनेऊ को बदला जाता है और इसके साथ ही मंत्रोच्चार के साथ नई शुरुआत की जाती है. इस बारे में पंडित विकास दीक्षित बताते हैं कि इस उपाकर्म में आंतरिक और बाह्य सिद्धि की जाती है. इसमें गोबर, मिट्टी, भस्म, अपामार्ग, दूर्वा और कुशा का प्रयोग किया जाता है. इसमें पंचगव्य महाऔषधि शामिल होती है और सभी लोग दशविधि स्नान कर अपने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हैं.

यहां ब्राह्मण आत्म शुद्धि की प्रक्रिया को करते हैं. यह परंपरा वैदिक काल की मानी जाती है जहां पर पहले ऋषि मुनि इसका निर्वहन करते थे, तभी से ब्राह्मण और द्विज समाज के लोग पवित्र नदियों के तट पर आत्म शुद्धि के लिए यह उत्सव मनाते हैं.

वाराणसी: श्रावणी उपाकर्म के बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रावणी उपाकर्म क्या होता है और इसे कौन करता है और इसे कैसे किया जाता है. दरअसल, सनातन धर्म में ब्राह्मण और द्विज के लिए महत्वपूर्ण पर्व श्रावणी उपाकर्म माना जाता है. जी हां जिस तरीके से दशहरा क्षत्रियों का मुख्य पर्व है, दीपावली वैश्य का और होली अन्य लोगों के लिए विशिष्ट पर्व माना जाता है, उसी प्रकार से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है.

जानिए श्रावणी उपाकर्म की पूरी वैदिक विधि. (Photo Credit: ETV Bharat)

समीप जाकर वेदों के अध्ययन की शुरुआत: वह बताते हैं कि श्रावणी उपाकर्म का अर्थ यदि देखा जाए तो श्रवण का अर्थ होता है श्रावण मास और उपाकर्म का अर्थ होता है, समीप जाकर वेदों का अध्ययन करना, यानी श्रावण मास में अध्ययन की नई शुरुआत करना. उन्होंने बताया कि इस उपाकर्म की शुरुआत स्नान से होती है, जिसमें द्विज व ब्राह्मण संकल्प लेते हैं कि वर्ष भर में जाने-अनजाने में हुए उनके सभी वाचिक और मानसिक पापों का निवारण हो. इसके बाद वो दशविधि स्नान करते हैं, जिसमें शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए 10 तरीके के पवित्र औषधीय द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है. पंडित दीक्षित बताते हैं कि इसमें भस्म, मिट्टी, गाय का गोबर, पंचगव्य, धान्य, फल, सर्वोषधि, कुश का जल और सुवर्ण का प्रयोग किया जाता है.

काशी में श्रावणी उपाकर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)

गंगा तट पर सप्तर्षि पूजन और नया यज्ञोपवीत: इसके पश्चात पंचगव्य पान कर उससे स्नान किया जाता है और इसके बाद पूरे शरीर में भस्म का लेपन होता है. उन्होंने बताया कि इसमें अपामार्ग के पत्तों एवं दूर्वा का भी प्रयोग होता है. वह कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इसका आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें नदी, तालाब या किसी पवित्र तीर्थ पर ऋषि मुनि द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाता था. उन्होंने बताया कि समय के साथ अलग-अलग पद्धतियों का विकास हुआ परंतु आज भी जो ब्राह्मण हैं वह इस परंपरा का निर्वहन मां गंगा के तट पर करते हैं.

दशविधि स्नान और पंचगव्य पान. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी आकर जनेऊ धारण करने की परंपरा: जो भी लोग जनेऊ धारण करते हैं वह निश्चित रूप से एक बार अपना उपाकर्म करने के लिए काशी आते हैं, जहां स्नान-तर्पण के साथ आत्म शुद्धि की क्रिया को करते हैं और उसके उपरांत अपने वर्ष भर के कार्य को शुरू करते हैं. उन्होंने बताया कि आज भी गंगा के तट पर ब्राह्मणों ने उपाकर्म की प्रक्रिया को पूरा किया. जहां पर सप्तर्षियों का पूजन और वर्ष भर धारण करने वाले यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके ग्रहण किया गया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया गया.

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