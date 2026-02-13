वाराणसी में डिजिटल मशीनों से शूटिंग सीखने का मौका, राइफल क्लब में लगेंगे सेंसर वाले इक्विपमेंट
यूपी सरकार ने 2 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट जारी किया है. नेशनल इंटरनेशनल शूटर्स ने कही ऐसी बात.
February 13, 2026
वाराणसी : खेलों के नजरिए से बनारस में बदलाव बहुत ही बड़े स्तर पर दिखाई दे रहे हैं. हर तरह के खेलों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन लंबे वक्त से बनारस में पूर्वांचल के शूटर्स के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो वह अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए कुछ कर सकें, लेकिन अब बेहतर प्रयास हो रहा है. शूटिंग रेंज में हाईटेक इक्विपमेंट लगने जा रहे हैं. जिसके लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट भी जारी हुआ है. इक्विपमेंट लगने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स के साथ ही नए खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा.
रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर विमला सिंह का कहना है कि बनारस के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, सहित पूर्वांचल के कई हिस्सों में अच्छे खिलाड़ी शूटिंग के निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल मानकों के अनुसार प्रेक्टिस करना. बनारस के राइफल क्लब में अभी जो शूटिंग रेंज है वह 10 मीटर और 50 मीटर का है. जिस पर आज भी पुराने तरीके से ही शूटिंग होती है. हालांकि अब 2 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट जारी होने के बाद यहां पर नए इक्विपमेंट खरीदने की अनुमति मिल गई है. यह इक्विपमेंट डिजिटल और हाईटेक तरीके के होंगे. जिसका बड़ा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा.
जिला राइफल क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि बनारस में शूटिंग रेंज में अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो खिलाड़ियों के हित में हो. बहुत संघर्ष करके खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा. नए इक्विपमेंट की खरीद से डिजिटल तरीके से खिलाड़ी निशाना लगाने के लिए तैयारी कर सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा. अब प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा.
नेशनल शूटर मनीष यादव का कहना है कि हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हमको इस पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा. इस संदर्भ में खेल विभाग और राइफल क्लब के लोगों से बातचीत के बाद यहां नई राइफल और पिस्टल के अलावा राइफल की मशीन सीयूश लगने जा रही है. इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें अब बार-बार शूटिंग रेंज पर जाकर अपने निशाने को सेट करना या यह चेक नहीं करना पड़ेगा. यह वह तरीका है जो सेंसर से ऑपरेट होता है. इसमें सेंसर के जरिए हम एक बड़ी स्क्रीन पर यह चीज सेट करेंगे और हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारा निशान कितना सटीक लगा.
इंटरनेशनल पैरा शूटर सुमेधा पाठक का कहना है कि हमारी लंबे वक्त से इन चीजों की डिमांड थी. क्योंकि एक खिलाड़ी जो 50 मीटर और 10 मीटर रेंज में प्रैक्टिस करता है उसको सबसे ज्यादा डिजिटल तरीकों की जरूरत होती है. अब दौर बहुत हाईटेक है और इंटरनेशनल मानकों के अनुसार प्रैक्टिस जरूरी है. बनारस में इन चीजों के आने से शूटर को बहुत फायदा मिलेगा. इससे प्रैक्टिस में सुधार होगा और देश के लिए मेडल लाने के लिए मजबूत तैयारी हो सकेगी.
