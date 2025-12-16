ठंड और गलन बढ़ने के बाद भी व्यवस्थाएं हवा हवाई; कागजों पर जल रहें अलाव, शेल्टर होम खाली, खुले आसमान के नीचे सो रहे लोग
काशी में 26 स्थानों पर रैन बसेरे का निर्माण करवाया गया है, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार लोगों के बीच क्यों नहीं किया गया.
वाराणसी: पहाड़ों पर शुरू हो चुकी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है. बीते 3 दिनों से अचानक से ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे ने भी जबरदस्त दस्तक दे दी है. ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि उन बेसहारा और जरूरतमंदों के बारे में सोचा जाए जो खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं, कुछ मजबूरी में तो कुछ जरूरत के हिसाब से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. ईटीवी भारत की टीम वाराणसी शहर के अलग अलग इलाकों कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज और तमाम जगहों का जायजा लिया. यह जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में नगर निगम वाराणसी जो दावे कर रहा है ठंड की रात में लोगों को बचाने के, क्या वो सच है.
नगर निगम के दावे झूठे: नगर निगम का दावा है कि 26 शेल्टर होम सहित, 53 जगह पर अलाव की व्यवस्था 15 दिसंबर की रात से ही शुरू कर दी गई है. लेकिन इन दावों से परे सच्चाई कुछ और है. कागजों में तो अलाव जलते शुरू हो चुके, लेकिन वास्तव में अलाव गायब मिले. शहर के चांदपुर, महड़ौली, मंडुवाडीह, कैंट, रोडवेज, मलदहिया, सिगरा, रथयात्रा समेत महमूरगंज जैसे इलाके और स्टेशन के आसपास के अलावा उन इलाकों में पहुंचकर देखा गया, जहां लोगों का आवागमन पूरी रात चलता है और जरूरतमंद और बेसहारा बेजुबान जानवर ज्यादा रहते हैं.
लोगों को क्यों नहीं दी गई रैन बसेरे की जानकारी: वहीं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने कहा कि हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं अलाव का, क्योंकि स्टेशन पर रहने वाले कुली हों या ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर या पूरी रात ट्रेनों के इंतजार में खुले आसमान के नीचे बिताने वाले मजबूर यात्रियों को ठंड से बचने के लिए अलाव और आग की व्यवस्था नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है कि नगर निगम वाराणसी ने शहर में 26 स्थानों पर रैन बसेरे का निर्माण करवाया है, जिसमें से कुछ अस्थाई भी हैं. रैन बसेरे तो तैयार हो गए हैं. लेकिन यहां पर भी दावों से उलट तैयारी दिखी. दावे बच्चों के खेलने की व्यवस्था, रहने के लिए अच्छा प्रबंध और वाईफाई जोन के साथ चीजों के निर्माण का दावा था, लेकिन व्यवस्था रहने की तो दिखाई दी लेकिन पूरा का पूरा शेल्टर होम खाली पड़ा था. जबकि इन जगहों से कुछ दूरी पर ही रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर खुले आसमान के नीचे लोग गिर रही ओस के बाद भी अपने आप को किसी तरह बचाते हुए सोने पर मजबूर थे.
लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें पता ही नहीं है शेल्टर होम है कहां और जाएं कहां. सबसे बड़ी बात ये है कि शेल्टर होम के निर्माण के बाद उसकी जानकारी ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पर दी गई, न रेलवे स्टेशन या रोडवेज पर दी गई. अगर पब्लिक जाना भी चाहे, तो कहां जाए? ये पब्लिक के लिए बड़ा सवाल है. शेल्टर होम का निर्माण तो हुआ है लेकिन उसके लोकेशन और उसकी जानकारियां ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध न होने की वजह से यह किसी काम के नहीं हैं और खाली पड़े हैं. इतनी ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं.
