ETV Bharat / state

गौमाता को बचाने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ला रहे 'GoELX' वेबसाइट, हिंदुओं से सीधे ऑनलाइन खरीदेंगे गाय

गौमाता को कसाइयों से बचाने के लिए जगदगुरू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ओएलएक्स की तर्ज पर 'GoELX' वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं. इ

Photo Credit: ETV Bharat
81 दिवसीय गविष्ठी धर्मयुद्ध यात्रा के बीच शंकराचार्य का एलान, डिजिटल माध्यम से सीधे खरीदी जाएगी गौमाता. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जल्द ही अब ऑनलाइन गाय खरीदना शुरू करेंगे. इसके लिए बकायदा एक विशेष वेबसाइट शुरू की जाएगी, जिसमें लोग अपनी गायों को सुरक्षित रूप से बेच सकेंगे. शंकराचार्य की इस अनूठी मुहिम का मुख्य उद्देश्य गायों को कटने से बचाना और गलत हाथों में बेचे जाने से रोकना है. ऐसे सनातनी हिन्दू जो अपनी गायों को किसी कारणवश बेचना चाहेंगे, वे इस वेबसाइट के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकेंगे.

कसाइयों को गाय नहीं बेचता कोई हिंदू: शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी हिन्दू कभी भी किसी भी कसाई को गाय नहीं बेचता है. अगर किसी हिंदू को यह भली-भांति मालूम हो जाए कि यह गाय आगे चलकर काटी जाएगी, तो वह किसी भी कीमत पर अपनी गाय को नहीं बेचेगा. शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी संजय पाण्डेय ने बताया कि पूज्यपाद ने अपने एक वक्तव्य के माध्यम से इस पूरी योजना की रूपरेखा सामने रखी है. गौमाता को कटने से बचाने के लिए पूरे देश में व्यापक स्तर पर गाय खरीदी जाएगी, जिसके लिए ओएलएक्स OLX की तर्ज पर GoELX वेबसाइट का निर्माण कर उसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

नैरेटिव के खिलाफ 81 दिवसीय धर्मयुद्ध: इसके डिजिटल माध्यम से पूरे देश में गाय को बेचने के इच्छुक हिंदूओं से त्वरित सम्पर्क कर गाय को सीधे खरीदा जाएगा. शंकराचार्य जी ने कहा कि हिंदू कभी भी किसी भी परिस्थिति में गौमाता को कसाइयों को नही सौंपता और इसको लेकर समाज में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है. इसी नैरेटिव को तोड़ने, गौमाता के प्राणों की रक्षा करने एवं उनको राज्यमाता घोषित कराने के लिए शंकराचार्य इस समय 81 दिवसीय 'गविष्ठी धर्मयुद्ध यात्रा' निकाल रहे हैं. शंकराचार्य ने टीवी डिबेट्स का हवाला देते हुए कहा कि एक चर्चा में दिखाया गया कि एक मौलाना कह रहे हैं कि ईद में मुस्लिम गाय को न काटे, जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं.

टीवी डिबेट्स के दावों पर जताई आपत्ति: वही मौलाना फिर आगे कहते हैं कि अगर मुसलमान गाय नहीं खरीदेगा तो मुसलमान फायदे में रहेगा और हिन्दू घाटे में रहेगा. मौलाना का तर्क था कि मुसलमान एक-एक गाय लाख-लाख रुपये की खरीद कर उसकी कुर्बानी देता था, अब जब मुसलमान गाय खरीदेगा ही नहीं तो हिंदुओं को आर्थिक रूप से बड़ा घाटा होगा. मौलाना के इस नैरेटिव को पुष्ट करने हेतु ही कई प्रतिष्ठित समाचार चैनलों पर इससे संबंधित दृश्य दिखाए जाने लगे, जिसमें कथित तौर पर कोई हिंदू अपनी गाय को मुसलमानों के कुर्बानी के बाजार में बेचना चाह रहा है. शंकराचार्य का कहना है कि टीवी चैनलों पर जानबूझकर ऐसे दृश्य दिखाए गए कि बहुत सारे हिंदू अपनी गाय को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमान उसे नहीं खरीद रहा है जिससे हिन्दू परेशान हैं.

नाम बदलकर व्यापार करने वालों की साजिश: कुछ चैनलों में बाकायदा यह भ्रामक शीर्षक भी चलाया जा रहा है कि 'मुसलमानों ने गाय खरीदना छोड़ा, संकट में आए हिंदू व्यापारी'. वहीं, एक महिला को ऑन-कैमरा कहते दिखाया गया कि मुसलमानों के गाय न खरीदने से हिंदू व्यापारियों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है. शंकराचार्य ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दोहराया कि कोई भी हिन्दू कभी भी किसी कसाई को जानबूझकर गाय नहीं सौंपता. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि बहुत से गैर-हिंदू लोग हिंदुओं जैसा फर्जी नाम रखकर गाय का व्यापार कर रहे हैं, ताकि जब वो कभी अवैध रूप से पकड़े जाएं तो सनातन हिंदू समाज बदनाम हो.

सरकार से की राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग: इसलिए मीडिया में यह बात फैलाना कि मुसलमानों के गाय न खरीदने से हिंदू व्यापारी बड़े संकट में हैं, सरासर गलत और भ्रामक है. हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि गाय को अविलंब 'राष्ट्रमाता' घोषित करके सरकार उनकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करे. अगर देश का कोई भी हिंदू अपनी गाय को बेचना भी चाहता है, तो उसके लिए हम स्वयं एक व्यापक योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उस हिंदू भाई से सीधे गाय को खरीदेंगे. इसके लिए हमारी टीम ओएलएक्स की तर्ज पर 'गोएलएक्स' साइट का निर्माण युद्धस्तर पर कर रही है.

यह भी पढ़ें- IIT BHU का कमाल: AI आधारित 'ड्राइविंग स्टाइल अलर्ट सिस्टम' तैयार, हादसों से 700 मीटर पहले बजेगा अलार्म

TAGGED:

ONLINE COW BUYING GOELX WEBSITE
GAVISTHI DHARMAYUDH YATRA
SHANKARACHARYA COW PROTECTION NEWS
RASHTRAMATA COW DEMAND
SHANKARACHARYA AVIMUKTESHWARANAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.