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जानिए गौ और सनातन रक्षा के लिए बनी शंकराचार्य की चतुरंगिणी सेना का क्या है स्वरूप, किन पदों पर होगी नियुक्ति

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चतुरंगिणी सेना ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-माता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए 'शंकराचार्य चतुरंगिणी' सेना का गठन किया है. यह विशिष्ट सेना देशभर में गायों के संरक्षण के साथ-साथ सनातन संस्कृति के बचाव के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी. इस सेना के जवान हाथों में भगवान परशुराम के प्रतीक 'फरसे' को धारण कर समाज के बीच धर्म रक्षा का संदेश देंगे. पूरे संगठन का कामकाज 20 से अधिक विभागों में विभाजित किया गया है, जिसकी सीधी निगरानी खुद शंकराचार्य करेंगे. शास्त्र और शस्त्र का समन्वय: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मानना है कि वर्तमान संक्रमण काल में केवल शास्त्र-चर्चा धर्म की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है. जब गौ-माता, विद्वान ब्राह्मणों और निर्बल सनातनियों पर अत्याचार बढ़ रहे हों, तब शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है. भगवान परशुराम के अमर संकल्प को पुनर्जीवित करते हुए इस सेना को धर्म-प्रतीकों की सुरक्षा हेतु समर्पित किया गया है. यह संगठन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक निर्बल सनातनी की सहायता के लिए एक कवच के रूप में कार्य करेगा. कई बार शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Photo Credit: ETV Bharat) हिन्दू समाज से भय का निवारण: शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि 'चतुरंगिणी' का मुख्य उद्देश्य हिन्दू समाज के भीतर व्याप्त भय को समूल नष्ट करना है. जब प्रत्येक सनातनी को यह विश्वास होगा कि उसके पीछे एक सुगठित सैन्य बल खड़ा है, तभी वह अन्याय का प्रतिकार कर सकेगा. निर्भय होकर सत्य बोलने और धर्म-पथ पर अडिग रहने के लिए समाज को एक 'अभिभावक' की आवश्यकता थी, जिसे यह सेना पूरा करेगी. शास्त्र और शस्त्र से संपन्न यह बल सनातनियों को मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करने का माध्यम बनेगा.