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जानिए गौ और सनातन रक्षा के लिए बनी शंकराचार्य की चतुरंगिणी सेना का क्या है स्वरूप, किन पदों पर होगी नियुक्ति

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया, संगठन का काम 20 विभागों में बांटा गया है. इसकी निगरानी वह खुद करेंगे.

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चतुरंगिणी सेना (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:34 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 10:46 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-माता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए 'शंकराचार्य चतुरंगिणी' सेना का गठन किया है. यह विशिष्ट सेना देशभर में गायों के संरक्षण के साथ-साथ सनातन संस्कृति के बचाव के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी. इस सेना के जवान हाथों में भगवान परशुराम के प्रतीक 'फरसे' को धारण कर समाज के बीच धर्म रक्षा का संदेश देंगे. पूरे संगठन का कामकाज 20 से अधिक विभागों में विभाजित किया गया है, जिसकी सीधी निगरानी खुद शंकराचार्य करेंगे.

शास्त्र और शस्त्र का समन्वय: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मानना है कि वर्तमान संक्रमण काल में केवल शास्त्र-चर्चा धर्म की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है. जब गौ-माता, विद्वान ब्राह्मणों और निर्बल सनातनियों पर अत्याचार बढ़ रहे हों, तब शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है. भगवान परशुराम के अमर संकल्प को पुनर्जीवित करते हुए इस सेना को धर्म-प्रतीकों की सुरक्षा हेतु समर्पित किया गया है. यह संगठन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक निर्बल सनातनी की सहायता के लिए एक कवच के रूप में कार्य करेगा.

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कई बार शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Photo Credit: ETV Bharat)

हिन्दू समाज से भय का निवारण: शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि 'चतुरंगिणी' का मुख्य उद्देश्य हिन्दू समाज के भीतर व्याप्त भय को समूल नष्ट करना है. जब प्रत्येक सनातनी को यह विश्वास होगा कि उसके पीछे एक सुगठित सैन्य बल खड़ा है, तभी वह अन्याय का प्रतिकार कर सकेगा. निर्भय होकर सत्य बोलने और धर्म-पथ पर अडिग रहने के लिए समाज को एक 'अभिभावक' की आवश्यकता थी, जिसे यह सेना पूरा करेगी. शास्त्र और शस्त्र से संपन्न यह बल सनातनियों को मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करने का माध्यम बनेगा.

प्राचीन सैन्य विज्ञान पर आधारित ढांचा: इस सेना का संचालन पूरी तरह से प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान के आधार पर 9 स्तरीय पदानुक्रम में सुनिश्चित किया गया है. सैन्य संख्या बल के अनुसार इसमें पत्तिपाल, सेनामुखपति, गुल्मपति, गणपाल, वाहिनीपति, पृतनापति, चमुपति, अनीकिनीपति और महासेनापति जैसे पद निर्धारित किए गए हैं. संगठन के सर्वोच्च शिखर पर एक परमाध्यक्ष होंगे, जिनके अधीन सर्वाध्यक्ष और संयुक्त सर्वाध्यक्ष सामाजिक संतुलन का कार्य देखेंगे. विशेष बात यह है कि इसमें पुरुष और स्त्री के साथ-साथ तृतीय लिंग के प्रतिनिधियों को भी स्थान देकर धार्मिक समावेशिता का परिचय दिया गया है.

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शंकराचार्य की चतुरंगिणी सेना का स्वरूप. (Photo Credit: ETV Bharat)

चतुरंगिणी के चार अंग और 20 विभाग: सेना की शक्ति को नियंत्रित और संचालित करने के लिए चार अंगाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जो क्रमशः मनबल, तनबल, धनबल और जनबल का नियंत्रण करेंगे. प्रत्येक अंगाध्यक्ष के अधीन 5-5 विशिष्ट विभाग (कुल 20 विभाग) कार्यरत होंगे.

  • मनबल के अंतर्गत संत, विद्वान, पुरोहित, वकील (विधिक सहायता) और मीडिया विभाग बौद्धिक मोर्चे को संभालेंगे.
  • तनबल के योद्धा मल्ल, लाठी, परशु, खड्ग और गन (शस्त्र संचालन) के माध्यम से प्रत्यक्ष रक्षा सुनिश्चित करेंगे.
  • जनबल के अंतर्गत सार्वकालिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक श्रेणी के स्वयंसेवक धर्म-सेवा में संलग्न होंगे.
  • धनबल की विशेष भूमिका सेना के पोषक आधार के रूप में होगी, जिसमें प्रकट दाता, अप्रकट दाता, भूमि, भवन और वस्तुदाता शामिल हैं.

शास्त्र और शस्त्र का उत्तर देने में सक्षम: धनबल के सदस्य प्रत्यक्ष सैन्य टुकड़ी (पत्ति) के अंग नहीं होंगे, बल्कि वे अंगाध्यक्ष के माध्यम से सेना के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने वाले 'पृष्ठ-स्तंभ' के रूप में काम करेंगे. इस सेना में सबसे बुनियादी कार्यकारी इकाई के रूप में पत्तिपाल पंजीकृत होंगे, जो 10 योद्धाओं की टुकड़ी (मनबल, तनबल और जनबल के मिश्रण) का नेतृत्व करेंगे. यह संगठन सनातन धर्म के आत्मसम्मान और रक्षा का ऐसा अभेद्य दुर्ग होगा, जो किसी भी आततायी को शास्त्र और शस्त्र दोनों की मर्यादा में उत्तर देने में सक्षम होगा.

यह भी पढ़ें- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया चतुरंगिणी सेना का गठन; टोको, रोको, ठोको के सिद्धांत पर करेगी काम

Last Updated : March 24, 2026 at 10:46 PM IST

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