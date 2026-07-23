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वाराणसी के 18 वार्ड्स की बदलेगी सूरत: 3000 करोड़ के बजट से दूर होगी सीवर और बिजली तारों की समस्या

वाराणसी में सीवर, पेयजल आपूर्ति और बिजली के झूलते तारों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है.

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100% घरों को मिलेंगे सीवर कनेक्शन, खत्म होगी वॉटर लॉगिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:52 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 9:16 AM IST

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वाराणसी: बनारस की सबसे बड़ी समस्या सीवर, पानी और खुले में बिजली के तारों की है, जिसका अब स्थायी समाधान होने जा रहा है. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वाराणसी को लगभग 3000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसके जरिए शहर के सीवर, पानी और खुले तारों की समस्या को दूर किया जाएगा. बड़ी बात यह है कि इसे दूर करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. जल्द ही बनारस के लोग अपनी इन समस्याओं से पूरी तरह निजात पा लेंगे.

प्राचीन शहर के लिए नया मास्टर प्लान: बनारस प्राचीन विरासत का शहर है और उसी के अनुसार इसकी अनूठी बनावट है. गंगा किनारे लाखों की संख्या में आबादी रहती है और यह बनावट इस शहर को प्राचीन तथा ऐतिहासिक बनाती है, लेकिन कई बार यही खासियत शहर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है.

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सीवर, पानी और बिजली के तारों की समस्या का परमानेंट इलाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह परेशानी सबसे ज्यादा बरसात के दिनों में नजर आती है जब यहां सीवर और वाटर सप्लाई की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है. लेकिन अब समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी जिला प्रशासन ने मिलकर एक नया मास्टर प्लान बनाया है, जो बनारस की इस समस्या का परमानेंट समाधान करेगा.

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सरकार ने दिया 3000 करोड़ का बजट. (Photo Credit: ETV Bharat)

1600 करोड़ से सीवर और पेयजल सुधार होगा: इसके लिए बनारस के लोगों को भी कुछ समय धैर्य रखने की जरूरत है. वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की मानें तो पक्का महाल का जो क्षेत्र है, वहां पर लगातार सीवर और वाटर सप्लाई की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी है. अगर हम सीवर की परियोजना को देखें तो यह लगभग 1000 करोड़ रुपये की है. वहीं वाटर सप्लाई की भी 600 करोड़ रुपये की विशेष योजना तैयार की गई है.

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वाराणसी में गंगा किनारे के इलाकों को बड़ी राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)

18 वार्डों के घरों को मिलेंगे कनेक्शन: लगभग 1600 करोड़ रुपये से सीवर और वाटर सप्लाई की व्यवस्था 18 वार्डों में दुरुस्त कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. जब एक बार सीवर लाइन को बिछाकर सेट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद वाटर सप्लाई की नई लाइन बिछाई जाएगी. इन दोनों कामों के हो जाने के बाद जिले के 100% घरों के सीवर कनेक्शन हो जाएंगे और कहीं भी बरसात के दौरान वॉटर लॉगिंग की स्थिति नहीं बनेगी.

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1500 करोड़ की लागत से 6 से 7 महीने में पूरा होगा काम. (Photo Credit: ETV Bharat)

1500 करोड़ से अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार: इसके अलावा न हीं कहीं सीवर लीकेज की समस्या होगी और वाटर सप्लाई में भी अच्छी क्वालिटी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा. इन सभी योजनाओं पर काम की शुरुआत भी हो चुकी है. इसके साथ ही बनारस में प्रमुख सड़कों और गलियों में बिजली के तारों का जंजाल नजर आता है, जहां लगभग हर गली में बिजली के तार खतरनाक तरीके से लटके हुए दिख रहे हैं. उसके लिए भी राज्य सरकार ने योजनाओं की स्वीकृति दे दी है और लगभग 1500 करोड़ रुपये के जरिए अंडरग्राउंड केबल परियोजना का काम पूरा होगा.

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डीएम सत्येंद्र कुमार ने दी परियोजनाओं की जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

6 से 7 महीने में पूरा होगा केबल का काम: डीएम ने बताया कि यह परियोजना अभी इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर है. प्रयास यह किया जा रहा है कि 6 से 7 महीने में इस परियोजना को पूरी तरीके से कंप्लीट कराकर अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था कर दी जाए. इसके साथ ही जहां सिस्टम को बेहतर करने और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, उसे भी कराया जाएगा. वाराणसी में जो गंगा किनारे का इलाका है, जिसमें राजघाट, आदमपुर, नारिया, नगवा, भेलूपुर, रमना और भदैनी सहित अलग-अलग 18 क्षेत्र शामिल हैं, वहां के लोग बरसात में सीवर चोक होने और वाटर सप्लाई की समस्या से जूझते हैं.

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बनारस में अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता से धैर्य रखने की अपील: इन वार्डों में खुले हुए तारों के जंजाल भी नजर आते हैं, जिसके तहत अब यह व्यापक प्लान तैयार किया गया है. बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां प्रशासन की ओर से बनारस की समस्या का समाधान किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर बनारस के लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस पूरे काम को पूरा करने में लगभग ढाई से 3 साल का समय लगेगा, ऐसे में कई बार आम जनता को कुछ शुरुआती दुश्वारियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन काम के पूरा होने के साथ ही वाराणसी के लोगों की परमानेंट समस्या का समाधान हो जाएगा.

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Last Updated : July 23, 2026 at 9:16 AM IST

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