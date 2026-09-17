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प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगी सेवा संकल्प यात्रा, रक्षा मंत्री समेत दिग्गज रहेंगे मौजूद

सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी में हवन पूजन.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी में हवन पूजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:09 AM IST

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वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा में उत्सव का माहौल है. भाजपा की ओर से सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा. इस दौरान को काशी से वडनगर के लिए सेवा संकल्प अभियान का भी आगाज भी होगा. इसमें बनारस से ढाई सौ बाइकर्स वायनाड के लिए रवाना होंगे.

देखें ; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर काशी में जश्न शूरू. (Video Credit : ETV Bharat)



प्रधानमंत्री के जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी पहुंच चुके हैं. गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा. कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित अनेक विशिष्टजन शामिल होंगे.

पीएम के जन्मदिन पर विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं युवाओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देशभर में 17 सितंबर को प्रत्येक बूथ पर 200 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का अभियान चलाया जाएगा. आशीर्वाद का दीया जलाने का कार्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एवं काशीवासी करेंगे. सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा.



सासंद व कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की कर्मभूमि काशी से जन्मभूमि वडनगर तक की 22 दिवसीय भव्य बाइक यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र के जन्मदिन के अवसर पर काशी में किया जाएगा. यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना है. बाइक यात्रा के शुभारंभ से पूर्व काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा.


काशी में हवन पूजन : प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के एक दिन पूर्व वाराणसी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर प्रधानमंत्री के लिए हवन-पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को रख कर सेवा का संकल्प लेकर हवन पूजन हुआ.

अशोक चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है. ऐसे ही देश अग्रसर रहे और प्रधानमंत्री की आयु लंबी हो, इसलिए विशेष पूजन कर भगवान से कामना की गई है. पूजन वाराणसी के गोदौलिया स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में संपन्न किया गया है. पीएम मोदी के जन्मदिवस पर काशी में उत्सव का माहौल है.

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