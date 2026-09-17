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प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगी सेवा संकल्प यात्रा, रक्षा मंत्री समेत दिग्गज रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी में हवन पूजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )