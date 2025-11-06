ETV Bharat / state

सारनाथ मंदिर में जुटे दुनियाभर के बौद्ध अनुयायी; निकाली गई शोभायात्रा, एक ही दिन में 22 हजार ने किए अस्थि कलश के दर्शन

थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों से जुटे श्रद्धालु, शोभायात्रा में हुए शामिल.

शोभायात्रा में उमड़े बौद्ध अनुयायी.
Published : November 6, 2025 at 5:32 PM IST

लखनऊ : सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ पर बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की अस्थि कलश के दर्शन किए. कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को एक ही दिन में 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 3 से 05 नवंबर तक अस्थि कलश को दर्शन के लिए रखा गया. इसके बाद 6 नवंबर को भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई. इसमें थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और लाओस आदि देशों के श्रद्धालु शामिल हुए.

साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बनारस के सारनाथ में भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है. इस बार अनुयायियों को 3 से 5 नवंबर तक दर्शन लाभ मिला. देश के कोलकाता, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों से काफी संख्य में लोग पहुंते. विदेश से भी लोग पहुंचे.

कार्तिक पूर्णिमा पर निकाली गई शोभायात्रा : यह आयोजन महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, सारनाथ केंद्र और वियतनामी बौद्ध संघ के सहयोग से आयोजित किया गया. तीन दिवसीय कार्यक्रम के बाद बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसमें श्रीलंका और वियतनाम के काफी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया.

सारनाथ मंदिर में देश-दुनिया से जुटे बौद्ध अनुयायी.
सारनाथ मंदिर में देश-दुनिया से जुटे बौद्ध अनुयायी.

भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाने का संकल्प : शोभायात्रा में भगवान बुद्ध की फूलों से सुसज्जित प्रतिमा शामिल की गई. शंख-नाद और वाद्य-ध्वनियों के बीच मूलगंध कुटी विहार से निकली यह शोभायात्रा सारनाथ के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः विहार में पहुंची. यहां इस यात्रा का समापन हो गया. धर्म भाव से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया कि वे बुद्ध के उपदेशों को अपने व्यवहार, विचार और जीवन में उतारेंगे.

देश में 8 जगहों पर रखी हैं बुद्ध की अस्थियां : उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भगवान बुद्ध के अवशेषों और उससे जुड़े आस्था की यात्रा काफी प्राचीन है. लगभग 2,600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को श्रद्धापूर्वक 8 भागों में विभाजित कर भारत में अलग-अलग स्तूपों में रखा गया.

शोभायात्रा में शामिल भगवान बुद्ध की प्रतिमा.
शोभायात्रा में शामिल भगवान बुद्ध की प्रतिमा.

सम्राट अशोक ने इन पवित्र अवशेषों को पुनः खोजकर अपने विशाल साम्राज्य के विविध स्थलों पर पुनर्स्थापित कराया. 'बुद्ध की धरती पर वापस आए उनके अवशेष'. भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष के भारत वापसी ने बौद्ध श्रद्धालुओं में नई आस्था और उत्साह का संचार किया है. सारनाथ में महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया के प्रधान भिक्षु भंते सुमिथानंद थेरो ने इसे अत्यंत हर्ष और आध्यात्मिक गौरव का क्षण बताया.

TAGGED:

LORD BUDDHA URNING ASHES
KARTIK PURNIMA PROCESSION
WORLD BUDDHIST CROWD IN BANARAS
VARANASI SARNATH TEMPLE

