सारनाथ मंदिर में जुटे दुनियाभर के बौद्ध अनुयायी; निकाली गई शोभायात्रा, एक ही दिन में 22 हजार ने किए अस्थि कलश के दर्शन

शोभायात्रा में उमड़े बौद्ध अनुयायी. ( Photo Credit; Tourism Department Media Cell )

लखनऊ : सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ पर बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की अस्थि कलश के दर्शन किए. कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को एक ही दिन में 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 3 से 05 नवंबर तक अस्थि कलश को दर्शन के लिए रखा गया. इसके बाद 6 नवंबर को भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई. इसमें थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और लाओस आदि देशों के श्रद्धालु शामिल हुए. साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बनारस के सारनाथ में भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है. इस बार अनुयायियों को 3 से 5 नवंबर तक दर्शन लाभ मिला. देश के कोलकाता, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों से काफी संख्य में लोग पहुंते. विदेश से भी लोग पहुंचे. कार्तिक पूर्णिमा पर निकाली गई शोभायात्रा : यह आयोजन महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, सारनाथ केंद्र और वियतनामी बौद्ध संघ के सहयोग से आयोजित किया गया. तीन दिवसीय कार्यक्रम के बाद बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसमें श्रीलंका और वियतनाम के काफी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. सारनाथ मंदिर में देश-दुनिया से जुटे बौद्ध अनुयायी. (Photo Credit; Tourism Department Media Cell)