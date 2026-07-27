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गौरव की बात; विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ, तैयार होगा नया बौद्ध सर्किट

सारनाथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां विश्व धरोहर बन गया है.

विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 9:17 AM IST

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वाराणसी : सारनाथ भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था. वह अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो चुका है. जी हां सारनाथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां विश्व धरोहर बन गया है. यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया गया है. बड़ी बात यह है कि 28 साल बाद यह सौगात बनारस को मिली है. विश्व धरोहर में शामिल होने से सारनाथ न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट को भी नया आयाम मिलेगा.

विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)


यूपी की चौथी विश्व धरोहर : सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का फैसला 28 साल बाद हुआ है. 3 जुलाई 1998 को सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल किया गया था और अब यह उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा विरासत बन गया है जो इसका हिस्सा है. अभी तक आगरा के ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी को विश्व सूची में शामिल किया गया था. विश्व धरोहर का हिस्सा बनने के बाद बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों में भी उल्लास देखने को मिल रहा है. बौद्ध धर्म के गुरु इस सौगात को कैसे देखते हैं. उनका कहना है कि इस सौगात से अब एक नई विरासत के रूप में शहर को पहचान मिलेगी. देश दुनिया से लोग और भी ज्यादा कर कनेक्ट होंगे.

विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ (Photo Credit : ETV Bharat)
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ (Photo Credit : ETV Bharat)


बौद्ध सर्किट से जुड़ेंगे रोजगार कारोबार बढ़ेगा : यूनेस्को की ओर से मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर में चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष को शामिल किया गया है. चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध और उनके पांच प्रथम शिष्यों के मिलन की स्मृति का प्रतीक माना जाता है. पुरातात्विक परिसर में धाम में एक स्तूप प्राचीन विहारों की अवशेष, अशोक स्तंभ, धर्म राज्य का स्तूप जैसे महत्वपूर्ण स्मारक है जो सारनाथ को प्रमुख आस्था और ज्ञान के केंद्र के रूप में परिलक्षित करते हैं. इस विरासत में शामिल होने को लेकर के बुद्ध धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु कहते हैं कि यह सम्मान भारत की समृद्धि सभ्यता और आध्यात्मिक विरासत का एक गौरवपूर्ण उत्सव है. दुनिया भर से लोग सारनाथ आएंगे और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंग. उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक विरासत की ऐतिहासिक उपलब्धि है.

विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ (Photo Credit : ETV Bharat)
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ
विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ (Photo Credit : ETV Bharat)




बौद्ध धर्म के साथ जैन और हिंदू धर्म का भी है महत्वपूर्ण केंद्र : सारनाथ केवल बौद्ध धर्म अनुयायियों के आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि जैन और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. सारनाथ के सिंगपुर गांव में 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म होने के कारण यह जैन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. वहीं सारनाथ का नाम मृगों के नाम यानी महादेव के नाम पर पड़ा है. यहां पर उनसे जुड़ा हुआ मंदिर भी मौजूद है. देश दुनिया से लोग यहां पर पुरातात्विक विरासत मूलगंध कुटीर विहार, अशोक स्तंभ स्तूप पुरातत्व संग्रहालय देखने आते हैं.

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