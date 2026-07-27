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गौरव की बात; विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ, तैयार होगा नया बौद्ध सर्किट

विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ सारनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )