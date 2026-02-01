ETV Bharat / state

संत रविदास जयंती; भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रस्तुतियों से बांधा समां, जन्म स्थली पर दीपदान समेत कार्यक्रम हुए

वाराणसी : माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि रविदास जयंती का पावन पर्व भी है. संत रविदास की जन्मस्थली काशी में सीर गोवर्धन में मानी जाती है. जयंती मनाने के लिए यहां बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे चुके हैं. जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को रविदास पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत हुई. कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रसिद्ध कलाकार दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना और उनके समूह द्वारा शहनाई व बांसुरी की जुगलबंदी से हुई. साथ ही विख्यात भजन गायक अनूप जलोटा और शास्त्रीय संगीत की मर्मज्ञ सोमा घोष ने प्रस्तुतियां दीं.

वाराणसी में भजन गायक अनूप जलोटा. (Video Credit : ETV Bharat)

कार्यक्रम में संत रविदास के संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" का जीवंत रूप में पेश किया गया. पद्मश्री अनूप जलोटा ने कहा कि काशी की धरती पर आकर ऊर्जा मिलती है. उन्होंने राम धुन से अपने गायन की शुरुआत की और पद्मश्री सोमा घोष और अनूप जलोटा के जुगलबंदी ने श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया. संत रविदास पार्क में दीपों की रोशनी ने पूरे कार्यक्रम को भव्य बना दिया. पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने संत रविदास की प्रतिमा के पास दीप प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए.