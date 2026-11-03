वाराणसी में संस्कृति संसद का आगाज: चंपत राय को संतों ने दी क्लीन चिट, सनातन संस्कृति की चुनौतियों पर मंथन
देशभर के संतों ने सनातन धर्म की चुनौतियों पर चर्चा की. राम मंदिर दान चोरी मामले में चंपत राय को क्लीन चिट देकर सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:42 PM IST
वाराणसी: धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में मंगलवार को तीन दिवसीय भव्य 'संस्कृति संसद' की शुरुआत हो गई है. यह बड़ा आयोजन 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना पर व्यापक मंथन किया जा रहा है.
इस संस्कृति संसद में देशभर से करीब 3,000 संत, 7,000 से अधिक राष्ट्रनिष्ठ युवा और दुनिया भर के विद्वान भाग ले रहे हैं. इस विशाल मंच का मुख्य मकसद भारतीय संस्कृति की मूल भावना को सुरक्षित रखना और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ना है.
सनातन धर्म पर उठने वाले सवालों पर संतों ने दिया जवाब: संस्कृति संसद का पहला दिन पूरी तरह से पूज्य संतों को समर्पित रहा, जहां सनातन धर्म के सामने खड़ी चुनौतियों पर विस्तार से बात की गई. अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मंच से कहा कि देश में फैलाई जा रही अफवाहों से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत समेत देश के हर कोने से संत यहां पहुंचे हैं ताकि सनातन संस्कृति का मज़ाक उड़ाने वाली ताकतों को करारा जवाब दिया जा सके. इसी दौरान अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंपत राय को संतों ने संसद के मंच से क्लीन चिट दी और उन्हें सम्मानित भी किया.
युवाओं को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का संकल्प: अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगद्गुरु अविचल देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारी संस्कृति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है. महामंडलेश्वर मनमोहन दास राधे-राधे बाबा ने भी विचार रखते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार आध्यात्मिकता, सेवा, त्याग और सामाजिक समरसता है. संतों का मानना है कि वर्तमान समय में युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है. यह संस्कृति संसद परंपरा और आधुनिकता के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संवाद कायम करने का काम करेगी.
दूसरे दिन यूथ कॉनक्लेव के जरिए युवा रखेंगे अपनी बात: संस्कृति संसद के अगले दो दिनों में धर्म के साथ-साथ युवाओं के नए विचारों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा. दूसरे दिन 'यूथ कॉनक्लेव' के माध्यम से देश भर के युवा संतों के सामने अपने सवाल और सुझाव रख सकेंगे. इससे युवाओं के मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान करने और उन्हें सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने में मदद मिलेगी. यह पूरा मंथन विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाने में बेहद सहायक सिद्ध होगा.
यह भी पढ़ें- प्रोफेसर डॉ. अभय कुमार सिंह का शोध: दवा के साथ न्यूट्रिशन से कंट्रोल होगी मिर्गी की बीमारी; अमरूद, हल्दी और लौंग मरीज़ों के लिए वरदान