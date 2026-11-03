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वाराणसी में संस्कृति संसद का आगाज: चंपत राय को संतों ने दी क्लीन चिट, सनातन संस्कृति की चुनौतियों पर मंथन

राम मंदिर दान चोरी मामले में चंपत राय को संतों ने दी क्लीन चिट, मंच पर किया गया सम्मानित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में मंगलवार को तीन दिवसीय भव्य 'संस्कृति संसद' की शुरुआत हो गई है. यह बड़ा आयोजन 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना पर व्यापक मंथन किया जा रहा है.

इस संस्कृति संसद में देशभर से करीब 3,000 संत, 7,000 से अधिक राष्ट्रनिष्ठ युवा और दुनिया भर के विद्वान भाग ले रहे हैं. इस विशाल मंच का मुख्य मकसद भारतीय संस्कृति की मूल भावना को सुरक्षित रखना और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ना है.