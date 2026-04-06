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सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य; भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण के बाद उज्जैन सम्राट ही लोकमान्य नायक : सुरेश खन्ना

मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और यूपी सरकार के सहयोग से वाराणसी में आयोजित तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन.

काशी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन.
काशी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 9:23 AM IST

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वाराणसी : विक्रमोत्सव-2026 के तहत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीते शुक्रवार को शुरू तीन दिवसीय महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' का रविवार को समापन हो गया. महानाट्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था. समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम में संबोधित करते यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार.
कार्यक्रम में संबोधित करते यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार. (Photo Credit : ETV Bharat)

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारत में भगवान श्रीराम व युगावतार भगवान श्रीकृष्ण के बाद यदि कोई लोकमान्य नायक हुए है तो वे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ही थे. सम्राट विक्रमादित्य को पहला स्वतंत्रता सेनानी कहना भी गलत न होगा. उन्होंने दुर्दांत विदेशी आक्रांताओं को निर्णायक रूप से पराजित करने का पराक्रम किया था और उसके बाद विक्रम सम्वत् का प्रवर्तन किया.

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य आयोजित हुईं प्रतियागिताएं.
सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य आयोजित हुईं प्रतियागिताएं. (Photo Credit : ETV Bharat)

खन्ना ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के विषय में देश के लोकजीवन और अंचलों में उनकी वीरता, ज्ञान, न्याय तथा सिंहासन बत्तीसी व विक्रम बेताल जैसी अनेक कथाएं व आख्यान सुनने को मिलते हैं. हमारे लिए गर्व का विषय है कि काल गणना की नगरी उज्जैन से वैदिक परंपरा को स्थापित करने वाली विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित की गई है. यह प्रयास दो राज्यों के बीच आदान-प्रदान भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित संवर्धित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है.

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के अवसर पर अतिथियों का स्वागत.
सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के अवसर पर अतिथियों का स्वागत. (Photo Credit : ETV Bharat)


3 अप्रैल से हुई थी महानाट्य की शुरुआत : महानाट्य का आगाज़ 3 अप्रैल को BLW परिसर में किया गया था. समापन कार्यक्रम में विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति, उज्जैन के अध्यक्ष राजेश कुशवाह ने कहा कि हमारा उद्देश्य सम्राट विक्रमादित्य के न्याय और पराक्रम की गाथा को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना है. उज्जैन की 'विशाला' संस्था द्वारा प्रस्तुत यह महानाट्य केवल एक नाटक नहीं, बल्कि भारत के स्वर्णिम इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है. काशी की इस पावन धरा से मिले स्नेह ने हमें भविष्य के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है.

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य आयोजन में हस्तशिल्प उत्पाद.
सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य आयोजन में हस्तशिल्प उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



मध्य प्रदेश के लोक कलाकारों ने दीं प्रस्तुतियां : महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन से पूर्व मंच पर मध्य प्रदेश के लोक कलाकारों द्वारा पूर्वरंग प्रस्तुतियों में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जैसे मालवा की मटकी, निमाड़ का गणगौर, डिंडोरी का गुदम्बबाजा, सागर का बरेदी और उज्जैन का डमरू प्रस्तुत किया गया. इसके पूर्व लोक कलाकारों ने लोक कला यात्रा के माध्यम से शहर में मध्य प्रदेश के संस्कृत वैभव की प्रस्तुतियां दीं.

जागरूकता प्रदर्शनी में उमड़े दर्शक : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय महानाट्य में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई. प्रदर्शनी में भारतीय कृषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत, सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या, शिव पुराण, चौरासी महादेव, श्री हनुमान एवं मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल शामिल है. इन प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय सनातन परंपरा से हजारों लोग परिचित हुए.

प्रदर्शनी में पहुंचीं दसवीं की छात्रा रोहिणी यादव कहती हैं कि यह अवसर मेरे लिए महत्वपूर्ण है. यहां हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से जानने का मौका मिला. सतवीर मीना कहते हैं प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है. यह सभी युवाओं को जानने की सख्त जरूरत है. मुझे पहली बार पता चला है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या के मंदिर को बनवाया था. वाराणसी के लंका इलाके से पहुंचे राजेश कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से हमें अपनी समृद्ध परंपराओं और विरासत को जानने समझने का मौका मिला.

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