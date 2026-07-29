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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत; राज्यपाल ने मेधावियों को बांटे मेडल, कहा-दिल्ली के GEN -Z संस्कार भूल गए

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी में काम छोड़कर राजनीति में संलिप्त रहने वाले शिक्षकों को लगाई फटकार.

मेधावियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल.
मेधावियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 2:51 PM IST

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वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत बुधवार को समारोहपूर्वक मनाया गया. इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कई छात्रों को मेडल प्रदान किए. खास बात यह रही कि आयोजन में सनातन की झलक देखने को मिली. इस दौरान दो मुस्लिम छात्रों के साथ संस्कृत विद्या अध्ययन के लिए एक विदेशी छात्र को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. इस मौके पर पद्मश्री आशुतोष शर्मा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में चार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के क्रमशः एक एवं तीन उत्कृष्ट अध्यापकों को उनके उल्लेखनीय शैक्षणिक, शोध एवं अकादमिक योगदान के लिए सम्मानित किया. यह सम्मान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान और उत्कृष्ट अध्यापन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है. राज्यपाल ने कहा कि समुदाय में पांडुलिपियों के रखरखाव पर राज्यपाल 2 साल पहले जब मैं आई थी तो बहुत बुरी स्थिति थी.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में मंचासीन अतिथि.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में मंचासीन अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)


राज्यपाल ने कहा कि मैं कुलपति को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने यहां बहुत काम किया. ज्ञानवर्धक मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण का काम बहुत तेजी से चल रहा है. आज पूरे भारत में 52 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण हो चुका है. अब तक लगभग 3 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण हुआ है और 1 लाख से ज्यादा पांडुलिपि ऑनलाइन की का चुकी हैं.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में मौजूद अतिथि.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में मौजूद अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)



राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत बोलना बहुत कठिन है, लेकिन सरकारी विद्यालय की बच्ची जिस तरह से संस्कृत बोल रही है वह बहुत अच्छी बात है. जिस टीचर ने संस्कृत का ज्ञान लेकर उनको तैयार करवाया हुआ बधाई के पात्र हैं. मैं चाहती हूं कि यह यूनिवर्सिटी ऐसे 50 बच्चों को तैयार करें जो संस्कृत में बात करें, संस्कृत बोले और पांडुलिपियों को निकालिए और लोगों को दिखाइए.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली वाले जेन जी (GEN-Z) को देखिए और इनको देखिए, जेन-जी अपने संस्कार भूल रहे हैं. हमारे युवा हमें उनको ऐसी दिशा नहीं पकड़वानी है. सही दिशा और देश के लिए काम करने वाले युवा होने चाहिए. उन्होंने कहा कि जेन जी की भाषा सही नहीं है. मोबाइल से गलत दिशा में जा रहे हैं. मुझे दुख होता है जो 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हैं. वहीं राज्यपाल ने स्वच्छता को लेकर नाराजगी जताई.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी में काम छोड़कर राजनीति में लगे रहने वाले शिक्षकों की क्लास लगाई. राज्यपाल ने कहा कि यह संस्कृत अध्ययन का केंद्र है. यहां पंडिताई छोड़कर यूनिवर्सिटी के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है. संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी 235 साल पुरानी है और विश्व की सबसे पुरातन और संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है.

प्रशस्ति पत्र के साथ मेधावी.
प्रशस्ति पत्र के साथ मेधावी. (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि लगभग ढाई शताब्दी की गौरवमयी विरासत को संजोए यह विश्वविद्यालय आज उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड सहित देश के अनेक राज्यों के विद्यार्थियों को संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परम्परा की उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है. 44वें दीक्षांत में वर्ष 2026 की परीक्षाओं में सफल 11,958 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 29 मेधावी छात्र-छात्राओं को 51 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया. इनमें 17 छात्रों को 35 पदक तथा 12 छात्राओं को 16 पदक प्रदान की गईं.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

दीक्षांत समारोह में दिखी सनातन संस्कृति की धमक

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में सनातन संस्कृति की धमक देखने को मिली. रूस के रहने वाले कुचुक अर्तेमी वैसीलीविच को काशिराज पदक से नवाजा गया. उन्हें संस्कृत अध्ययन में अव्वल आने पर यह मेडल दिया गया. उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत बड़ा यह धार्मिक दिन है. मैं हिंदुस्तानी और बुद्धिस्ट चीजों से बहुत प्रभावित हूं. मैं अब शास्त्री करने के बाद इसी दिशा में आगे जाऊंगा.


गोल्ड मेडल पाने वाली संस्कृत की छात्रा कायनात खानम का कहना था कि मेहनत बहुत हुई है और यह समानता की बात है. मैं एक मुस्लिम हूं और मुस्लिम की जगह ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलती है. इसलिए मैंने इसे चुना है. कायनात ने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों को आना अनिवार्य नहीं है. इसलिए मैंने ये कर दिखाया.


बीएएमएस में गोल्ड मेडल पाने वाली छात्रा तमन्ना बानो का कहना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. यह मेरा रोज का स्ट्रगल है एक दिन यह दिखाई देता है, लेकिन यह स्ट्रगल रोज का होता है. कहा कि मैं आयुर्वेद कॉलेज से बीएएमएस कर रही हूं. शुरू-शुरू में मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैं करती गई और रिजल्ट अच्छा आता गया. इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे दो मेडल मिले हैं, मैंने हर साल में टॉप किया है.

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