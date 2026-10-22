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राजस्थान के यात्रियों के लिए खुशखबरी, वाराणसी-साबरमती के बीच चलेगी नई ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जयपुर जंक्शन ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे को जल्द ही एक नई ट्रेन की सौगात मिलने वाली है. वाराणसी से साबरमती के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन संख्या 12205/12206 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव संबंधित जोन को भेजा गया है. यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को जोड़ेगी. राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, बांदीकुई, अजमेर, किशनगढ़, आबू रोड समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव प्रस्तावित है. इस नई ट्रेन के शुरू होने से तीन राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी.