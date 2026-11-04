राहुल गांधी पर हार्दिक पटेल का तीखा हमला, बोले- पीएम मोदी से डिबेट का कोई सवाल नहीं, 27 चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश
एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान, कहा-सत्ता के बिना तड़प रही कांग्रेस, VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार वर्मा बोले, देश के युवा हमारे साथ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:04 PM IST
वाराणसी: काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 से 5 नवंबर तक तीन दिवसीय संस्कृति संसद (Sanskriti Sansad 2026) का भव्य आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश भर से संत-महात्मा, 13 अखाड़ों के संत, धर्माचार्य, विद्वान और करीब 7,000 से अधिक युवा इसमें भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम के दूसरे दिन संसद में पहुंचे भाजपा नेता हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत डिबेट का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है. राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह सब कर रहे हैं.
हार्दिक पटेल ने कहा कि, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं जानते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री रहे नहीं है, न हीं वह कभी बन सकते हैं. यही वजह है कि वह इस तरीके से उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं.
नाम कटे वोटर नहीं आ रहे सामने
गुजरात भाजपा के नेता ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर के कांग्रेस बेवजह हंगामा कर रही है, जिन लोगों के नाम काटे हैं वह खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है. यह वही लोग जाने. उन्होंने कहा कि, मृत या अनुपस्थित लोगों के नाम हटाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है.
जनता दे रही जवाब
कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए हार्दिक ने कहा कि, 2027 में गुजरात समेत पांच राज्य में आगामी चुनाव है. ऐसे में विशेष वर्ग को साधने और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है. यही वजह है कि बेवजह के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. कांग्रेस के रामलीला मैदान में हुई रैली पर भी उन्होंने तंज कसा. उन्होंने कहा कि, रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा किया गया था, लेकिन 50000 लोग भी नहीं मौजूद थे, कुर्सियां खाली रही.
सत्ता के बिना तड़प रही कांग्रेस
संस्कृति संसद में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं. देश की प्रगति देश का विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, उनके पेट में दर्द हो रहा है. यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ 140 करोड़ जनता, संत लोग भी हैं. जो पीएम पर आरोप लगाते हैं उनको कोई काम बचा नहीं है. उनको तीन बार इस देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन की हैट्रिक हो गई है. जैसे पानी बिन मछली तड़पती है वैसे ही सत्ता बिन विपक्ष बहुत तड़प रही हैं.
देश की युवा शक्ति हमारे साथ
वहीं मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि, सभी संतों ने हिंदू समाज की समस्याओं पर विचार किया और यह भी तय किया कि आगे क्या करना है. घर परिवार कैसे संस्कारित हो, धर्म परिवर्तन बंद हो, घर वापसी का काम तेज हो, गोवंश का संरक्षण हो और युवाओं को इससे जोड़ा जा सके सभी विषयों पर बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि, देश की युवा शक्ति आज हमारे साथ है. नीट एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि जो पहला आंदोलन हुआ था उसमें बच्चों का विरोध था उनकी परेशानी थी, समर्थन मिला.
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