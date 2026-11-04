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राहुल गांधी पर हार्दिक पटेल का तीखा हमला, बोले- पीएम मोदी से डिबेट का कोई सवाल नहीं, 27 चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश

संस्कृति संसद में धर्माचार्यों, नेताओं का जमावड़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 से 5 नवंबर तक तीन दिवसीय संस्कृति संसद (Sanskriti Sansad 2026) का भव्य आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश भर से संत-महात्मा, 13 अखाड़ों के संत, धर्माचार्य, विद्वान और करीब 7,000 से अधिक युवा इसमें भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम के दूसरे दिन संसद में पहुंचे भाजपा नेता हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत डिबेट का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है. राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह सब कर रहे हैं.

हार्दिक पटेल ने कहा कि, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं जानते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री रहे नहीं है, न हीं वह कभी बन सकते हैं. यही वजह है कि वह इस तरीके से उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं.

हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Video Credit; ETV Bharat) नाम कटे वोटर नहीं आ रहे सामने गुजरात भाजपा के नेता ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर के कांग्रेस बेवजह हंगामा कर रही है, जिन लोगों के नाम काटे हैं वह खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है. यह वही लोग जाने. उन्होंने कहा कि, मृत या अनुपस्थित लोगों के नाम हटाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. जनता दे रही जवाब

कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए हार्दिक ने कहा कि, 2027 में गुजरात समेत पांच राज्य में आगामी चुनाव है. ऐसे में विशेष वर्ग को साधने और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है. यही वजह है कि बेवजह के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. कांग्रेस के रामलीला मैदान में हुई रैली पर भी उन्होंने तंज कसा. उन्होंने कहा कि, रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा किया गया था, लेकिन 50000 लोग भी नहीं मौजूद थे, कुर्सियां खाली रही. एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत (Video Credit; ETV Bharat)