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बनारस में कल लगने जा रहा रोजगार मेला, 25 हजार तक की नौकरी की जाएगी ऑफर

रोजगार मेले में पा सकते हैं एयरपोर्ट से लेकर होटल में मैनेजर तक कि जॉब, कई पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी.

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बनारस में आज लगने जा रहा रोजगार मेला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: अगर आप भी नौकरी की तलाश में है तो एयरपोर्ट से देश की कई बड़ी कंपनियों में मैनेजर सुपरवाइजर और कई अन्य बड़े पदों पर अपनी प्रतिभा के अनुरूप नौकरी पा सकते हैं इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है बस कल वाराणसी में लगने वाले रोजगार मेले में शिरकत करनी है. यहां आप अपना बायोडाटा और अपने डॉक्यूमेंट साथ देकर पहुंचे जहां कंपनी सीधे आपका इंटरव्यू करके आपका सिलेक्शन करेगी और नौकरी के यदि आप क्राइटेरिया में सेट बैठते हैं तो आपको ऑफर लेटर भी हाथों-हाथ मिलेगा.


कितने तक की जॉब होगी ऑफर: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की तरफ से कार्यालय परिसर, चौकाघाट में एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेले में एनएसएस सिक्युरिटी सर्विसेस द्वारा टाटा एयर पोर्ट, रांची एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर की भर्ती की जाएगी. इस कंपनी में वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैँ, जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो, वेतन रु0 19000-25000 तक पर चयन किया जाएगा.


सेवायोजन कार्यालय के दीप सिंह की तरफ से बताया गया कि इसके अलावा टाटा स्ट्राइब में फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिन्ग, रेस्टोरेंट मैनेजर, किचन स्टाफ के पद पर चयन किया जाएगा. जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी उनका चयन वेतन 15000 से 20000 रुपये तक पर होगा.



ट्राई फोर्स कंपनी में हेल्पर, राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री पद पर भी चयन किया जाएगा. जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हो को 14000 से 20000 तक पर होगी. आरएसजी कंपनी सर्वे सुपरवाईजर, एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, कंप्युटर ऑपरेटर पद पर भी भर्ती करेगी. जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उनके लिये 18 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र के अभ्यर्थियों को इसमे मौका मिलेगा.

कल कितने बजे पहुंचना है: उनको वेतन 14000 से 24000 के बीच होगा. इस रोजगार मेला में लगभग 10 कम्पनियां प्रतिभाग करेंगी. रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने रोजगार मेला में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि 04 जुलाई दिन-शनिवार को प्रात: 11.30 बजे अपना बायोडाटा लेकर कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं.

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