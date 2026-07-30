वाराणसी में सेहत से खिलवाड़ नहीं; QR कोड से शिकायत, खाद्य सुरक्षा विभाग तुरंत लेगा एक्शन
खाद्य सुरक्षा के साक्षी बने अभियान के तहत फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी प्लेटफार्म को विकसित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 11:48 AM IST
वाराणसी: यदि आप रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड स्टाल पर कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको हाइजीन, खाने की गुणवत्ता का या फिर अन्य किसी तरीके की समस्या होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप सहजता के साथ शिकायत विभाग तक पहुंचा सकते हैं.
इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अब आम उपभोक्ताओं को एक नई सुविधा दे रहा है. इस सुविधा के तहत गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
खाद्य सुरक्षा के साक्षी बने अभियान के तहत फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी प्लेटफार्म को विकसित किया गया है. उपभोक्ता फोटो अपलोड करके अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. सहजता के साथ उनकी समस्या का समाधान हो सकता है.
इसमें शहर के भोजनालय, ढाबा ,सड़क किनारे खाद्य विक्रेताओं, रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर विभाग की ओर से क्यूआर चस्पा किया जा रहा है, जिसमें दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन स्कैनर है.
इसे कोई भी उपभोक्ता स्कैन करके किसी तरीके की समस्या है तो उसकी शिकायत कर सकता है. इसको लेकर के विभाग लगातार अभियान चलाकर के हर जगह फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी ऐप को लगा रहा है.
फूड सेफ्टी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि आपको किसी भोजनालय द्वारा मिठाई की दुकान या फिर सड़क किनारे स्ट्रीट फूड स्टाल पर गंदगी दिखती है.
बासी सामग्री या फिर स्वच्छता से परोसने की आदत न दिखे तो तुरंत आप इस ऐप पर सूचना दे सकते हैं. आपकी एक सूचना पर न केवल परिवार की बल्कि पूरे समाज की सेहत सुधर सकती है.
उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी कनेक्ट एप्लीकेशन को विभाग के जरिए तैयार किया गया है, जो आपको सहजता के साथ प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर जी रेस्टोरेंट और या दुकान आप जा रहे हैं, वहां पर भी कर चस्पा किया है, जिसे आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं.
इसके साथ ही आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप अपनी शिकायत से जुड़े फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर के आपकी समस्या का समाधान कर देगा.
उन्होंने बताया कि वाराणसी धर्मनगरी है. यहां पर हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में उनकी सेहत का ख्याल रखना विभाग की जिम्मेदारी है. इसी के तहत अभियान को शुरू किया गया है.
उन्होंने बताया कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को भी यह आदेशित कर दिया गया है कि वह अपने यहां फूड सेफ्टी का क्यूआर लगाएं और प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रतिष्ठान का संचालन करें.
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