ETV Bharat / state

वाराणसी में सेहत से खिलवाड़ नहीं; QR कोड से शिकायत, खाद्य सुरक्षा विभाग तुरंत लेगा एक्शन

वाराणसी में सेहत से खिलवाड़ नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: यदि आप रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड स्टाल पर कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको हाइजीन, खाने की गुणवत्ता का या फिर अन्य किसी तरीके की समस्या होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप सहजता के साथ शिकायत विभाग तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अब आम उपभोक्ताओं को एक नई सुविधा दे रहा है. इस सुविधा के तहत गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. खाद्य सुरक्षा के साक्षी बने अभियान के तहत फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी प्लेटफार्म को विकसित किया गया है. उपभोक्ता फोटो अपलोड करके अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. सहजता के साथ उनकी समस्या का समाधान हो सकता है. इसमें शहर के भोजनालय, ढाबा ,सड़क किनारे खाद्य विक्रेताओं, रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर विभाग की ओर से क्यूआर चस्पा किया जा रहा है, जिसमें दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन स्कैनर है. इसे कोई भी उपभोक्ता स्कैन करके किसी तरीके की समस्या है तो उसकी शिकायत कर सकता है. इसको लेकर के विभाग लगातार अभियान चलाकर के हर जगह फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी ऐप को लगा रहा है. शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग तुरंत लेगा एक्शन. (Video Credit: ETV Bharat)