ETV Bharat / state

बनारस के लोगों को नए साल पर मिलेंगे 24 स्मार्ट पार्क, घर के बगल में ही मिलेगा योग और जिम का मजा

स्मार्ट सिटी प्लान के तहत बनारस में 24 स्मार्ट पार्कों को बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू की गयी थी, जो अब पूरी हो चुकी है.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में पार्क बनाएंगे लोगों को स्मार्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बढ़ती बीमारियों और वजन के कारण अब हर कोई टेंशन में है. लोग अपने वजन और दिनचर्या को नियंत्रित रखने के लिए अब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगे हैं. हेल्थ कॉन्शियस पब्लिक अपने घर के आसपास ही बेहतर माहौल और बेहतर हरियाली के बीच पार्क में जाना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन तेजी से हो रहे शहरीकरण में अब पार्कों को जैसे गुम ही कर दिया है.

24 पार्कों को डेवलप किया गया: स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि वाराणसी के उन छोटे पार्कों का कायाकल्प किया है, जो कल तक नशेड़ियों का अड्डा थे या कूड़े के देर में तब्दील हो चुके थे.

स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी (Video Credit: ETV Bharat)

इसके पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण में शहर के कुछ पार्कों के शुद्धिकरण का काम किया था, लेकिन वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शहर के 24 पार्कों को बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू हुई थी.

लोगों के लिए 20 स्मार्ट पार्क पूरी तरह तैयार: स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि वाराणसी में 24 पार्कों में से 20 पार्क बिल्कुल तैयार हैं. जल्द ही बाकी भी तैयार हो जाएंगे. वाराणसी में स्मार्ट सिटी की तरफ से अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए थे, तो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में स्मार्ट सिटी को बनारस के 24 पार्कों की बदहाली दूर करने का काम दिया गया था.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में पार्क में चलने के लिए ट्रैक बनाए गये. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीएम छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रहे: स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर के कुछ पार्कों के रिनोवेशन का काम किया था, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों की फिटनेस पर ध्यान देने की बात शुरू से ही की है. वो योग और अन्य हेल्थ से जुड़ी एक्सरसाइज को करने की सलाह देते हैं. ऐसे में लोग सुबह के वक्त अपने घर से दूर पार्कों में जाना बेहतर समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है.

Photo Credit: ETV Bharat
पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटे पार्कों की देखरेख पर जोर: मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि शहर के छोटे पार्कों को यदि मेंटेन किया जाए, तो निश्चित तौर पर कॉलोनी और मोहल्ले वाले छोटे पार्क में लोग जाएंगे. वाराणसी नगर निगम ने 24 पार्कों की सूची स्मार्ट सिटी को 2024 में दी थी. इस पर हमने काम शुरू किया था. तब पार्कों की स्थिति बहुत ही खराब थी. 24 में से 15 पार्कों में बाउंडरी वॉल भी नहीं थी. वो बेहद खस्ता हालत में थे. पार्कों को नए सिरे से डेवलप करना था.

Photo Credit: ETV Bharat
15 पार्कों में बाउंडरी वॉल भी नहीं थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सभी पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था: पार्कों में सबसे महत्वपूर्ण वाकिंग ट्रैक होता है, लेकिन किसी भी पार्क में वाकिंग ट्रैक नहीं था. इसको बनाया गया. काम जनवरी में शुरू किया गया था. अब 20 पार्क तैयार हो गए हैं. इनमें बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए वाकिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंच, शाम को भी टहलने के लिए लाइट और म्यूजिक की व्यवस्था की गई है. सभी पार्कों में ओपन जिम दिए जा रहे हैं, ताकि हर उम्र के लोग पार्क का फायदा ले सकें.

Photo Credit: ETV Bharat
24 पार्कों में से 20 पार्क बिल्कुल तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)

हर उम्र के लोगों को होगा फायदा: मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि यहां आकर लोग योग करें और अपने शरीर को फिट रखने के लिए ओपन जिम पर एक्सरसाइज भी करें. 2026 में नए साल की शुरुआत में इन पार्कों को जनता के लिए खोल दिया जाएगा. जिन पार्कों में काम पूरा हो गया है, वहां लोग पहुंचने भी लगे हैं. जिन पार्कों में काम चल रहा है. वहां अभी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
घरों के पास में मिलेगी पार्क की सुविधा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्क का नाम:

  • संत रघुवर नगर पार्क 2
  • भगवान दस नगर कालोनी पार्क
  • सिंधु नगर पार्क
  • श्रीनगर पार्क
  • मालवीय पार्क
  • इंद्रा नगर पार्क
  • आंबालिका पूरी पार्क
  • शिवाजी नगर पार्क
  • छेदि लाल पार्क
  • गंगा नगर पार्क 3
  • गंगा नगर पार्क 2
  • गंगा नगर पार्क 1
  • कोनिया कॉर्नर पार्क
  • कबीर नगर आइलैंड, नवाबगंज
  • बुनकर कालोनी पार्क
  • श्री सोहेलदेव राजभर पार्क
  • पार्वती नगर पार्क
  • संजय नगर पार्क
  • अशोक विहार पार्क - 1
  • कुंदन नगर पार्क 1
  • कुंदन नगर पार्क 2
  • कुंदन नगर पार्क 3
  • मेहता नगर पार्क

यह भी पढ़ें- अखंडा 2 - तांडवम की सक्सेस के बाद बनारस पहुंचे तेलुगू सुपरस्टार बालकृष्ण; बोले- 65 साल का हूं लेकिन मेरे अंदर जोश बहुत है

TAGGED:

NEW YEAR 2026
VARANASI RESIDENTS TO GET PARKS
CHIEF GM AMARENDRA TIWARI
VARANASI SMART CITY PROJECT
24 SMART PARKS IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.