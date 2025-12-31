ETV Bharat / state

बीएचयू में शोध; भारत की 40 फीसदी आबादी ही पचा सकती है दूध, रोर समुदाय के लोग अव्वल

अध्ययन के अनुसार हरियाणा के रोर समुदाय के लोगों में दूध पचाने की क्षमता (लैक्टोज पर्सिस्टेंस) सबसे अधिक है.

बीएचयू में शोध;
बीएचयू में शोध. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जो दूध पी रहे हैं उसे पचाने में दिक्कत आ रही है. इसी वजह से आपने दूध पीना भी बंद कर दिया होगा. यह सामान्य नहीं है. बीएचयू में हुए शोध में पता चला है कि भारत की बड़ी आबादी दूध नहीं पचा सकती है. शोध में दावा किया गया है कि भारत में मात्र 40 फीसदी लोग ही दूध पचा सकते हैं. साथ ही हरियाणा के रोर समुदाय के लोगों में लैक्टोज पर्सिस्टेंस यानी दूध पचाने की क्षमता भारत में सबसे अधिक है.

शोध की जानकारी देते वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे. (Video Credit : ETV Bharat)


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से वैज्ञानिक अनुराग कादियान ने रोर समुदाय की आनुवांशिक विरासत पर शोध किया है. अनुराग कादियान सिडनी में रहते हैं. वे आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं और जेनेटिक्स, इतिहास तथा एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ हैं. रोर समुदाय हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां वे गांवों में बहुसंख्यक हैं और भूमि का बड़ा हिस्सा उनके पास है. वैज्ञानिक अनुराग कादियान बताते हैं कि भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं.



40 फीसदी लोगों में है दूध पचाने की क्षमता

वैज्ञानिक अनुराग कादियान बताते हैं कि बहुत सारे शोध में यह देखा गया है कि विश्वभर में जो एडल्ट लोग हैं, उनमें से सभी के अंदर दूध पचाने की क्षमता नहीं होती है. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध नहीं पचा सकते हैं. हम लोगों ने पूरी दुनियाभर में लगभग 5,000 सैंपल्स का एलसीटी जीन का अध्ययन किया. यह जीन सामान्यता पास्टोरल कम्युनिटी, जो गाय-भैंस पालती है, भेड़ पालती है; में ज्यादा मिलती है. जब हमने पूरे भारत में शोध किया तो हरियाणा की जाति रोर में दूध पचाने की क्षमता पूरे भारत में सबसे अधिक है. अध्ययन के परिणामों के मुताबिक भारत में 40 फीसदी लोगों के अंदर दूध पचाने की क्षमता पायी गई है.



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया शोध

वैज्ञानिक अनुराग कादियान ने बताया कि शोध में पाया गया कि रोर समुदाय के लोगों में एलसीटी-13910T म्यूटैशन की फ्रीक्वेंसी उच्च है. यह फ्रीक्वेंसी दूध पचाने की क्षमता से जुड़ी होती है. रोर समुदाय की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग सिद्धांत माने जाते रहे हैं. रोर एक ऐसी जाति है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे यूरेशिया में अलग रूप से देखी जाती है. यह समुदाय प्राचीन इंडस वैली सभ्यता में पश्चिमी प्रभाव लाने वाले लोगों का वंशज है. शोध के दौरान बड़े पैमाने पर सैंपलिंग की गई थी. साथ ही विभिन्न गांवों से डेटा कलेक्ट किया गया. अध्ययन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और कैंब्रिज के साथ मिलकर किया गया.


गाय-भैंस पालन करते हैं रोर समुदाय के लोग

वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे बताते हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि रोर समुदाय लगभग 400 साल पहले जाटों से अलग हुआ एक समूह है. कुछ इतिहासकार-विद्वान का दावा है कि यह समुदाय उत्तर प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के अलावा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. ‘रोर’ शब्द प्राचीन प्राकृत/संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ माना जाता रहा स्थायी बसने वाला या भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति. रोर मूलत: कृषक समाज माना जाता रहा है, जो गाय-भैंस पालने या भेड़ पालने का काम करते थे.

यह भी पढ़ें : बीएचयू में शोध; युवा मुद्राशास्त्री डॉ. अमित कुमार उपाध्याय को मिला प्रतिष्ठित INSA अवॉर्ड, बने पहले शोधकर्ता

यह भी पढ़ें : गंगाजल का बैक्टीरिया खत्म करेगा मोटापे की बीमारी, BHU कर रहा रिसर्च: चूहों पर प्रयोग से मिले सकारात्मक रिजल्ट

TAGGED:

BHU VARANASI
भारत का रोर समुदाय
RESEARCH ON MILK AT BHU
RESEARCH AT BHU
RESEARCH ON MILK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.