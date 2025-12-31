ETV Bharat / state

बीएचयू में शोध; भारत की 40 फीसदी आबादी ही पचा सकती है दूध, रोर समुदाय के लोग अव्वल

वाराणसी : आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जो दूध पी रहे हैं उसे पचाने में दिक्कत आ रही है. इसी वजह से आपने दूध पीना भी बंद कर दिया होगा. यह सामान्य नहीं है. बीएचयू में हुए शोध में पता चला है कि भारत की बड़ी आबादी दूध नहीं पचा सकती है. शोध में दावा किया गया है कि भारत में मात्र 40 फीसदी लोग ही दूध पचा सकते हैं. साथ ही हरियाणा के रोर समुदाय के लोगों में लैक्टोज पर्सिस्टेंस यानी दूध पचाने की क्षमता भारत में सबसे अधिक है.



शोध की जानकारी देते वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे. (Video Credit : ETV Bharat)



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से वैज्ञानिक अनुराग कादियान ने रोर समुदाय की आनुवांशिक विरासत पर शोध किया है. अनुराग कादियान सिडनी में रहते हैं. वे आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं और जेनेटिक्स, इतिहास तथा एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ हैं. रोर समुदाय हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां वे गांवों में बहुसंख्यक हैं और भूमि का बड़ा हिस्सा उनके पास है. वैज्ञानिक अनुराग कादियान बताते हैं कि भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं.





40 फीसदी लोगों में है दूध पचाने की क्षमता



वैज्ञानिक अनुराग कादियान बताते हैं कि बहुत सारे शोध में यह देखा गया है कि विश्वभर में जो एडल्ट लोग हैं, उनमें से सभी के अंदर दूध पचाने की क्षमता नहीं होती है. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध नहीं पचा सकते हैं. हम लोगों ने पूरी दुनियाभर में लगभग 5,000 सैंपल्स का एलसीटी जीन का अध्ययन किया. यह जीन सामान्यता पास्टोरल कम्युनिटी, जो गाय-भैंस पालती है, भेड़ पालती है; में ज्यादा मिलती है. जब हमने पूरे भारत में शोध किया तो हरियाणा की जाति रोर में दूध पचाने की क्षमता पूरे भारत में सबसे अधिक है. अध्ययन के परिणामों के मुताबिक भारत में 40 फीसदी लोगों के अंदर दूध पचाने की क्षमता पायी गई है.