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Reel vs. Reality; मुस्कराता चेहरा खुशहाली की गारंटी नहीं, कैमरे की चमकदार दुनिया बिगाड़ रही असल जिंदगी की तस्वीर

सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : बदलते दौर में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व और मोबाइल फोन के बढ़ते क्रेज का व्यापक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. इस नए ट्रेंड ने लोक जुड़ाव के नाम पर नया आभासी संसार गढ़ दिया है. इंस्टाग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया की साइट खोलते ही आप एक नई, लुभावनी आभासी दुनिया में पहुंच जाते हैं. हालांकि यह चमक दमक वाली रील आपके मन मस्तिष्क पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल रही है. इसमें उलझ कर युवक-युवतियों और बच्चों के साथ समाज के हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित हैं.

देखें ; सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ताजा रिसर्च में सोशल मीडिया की चमकदार आभासी दुनिया के बारे में चौंकाने वाला शोध प्रस्तुत किया है. यह रिसर्च 18 से 29 साल के 2000 से ज्यादा युवाओं पर कई महीने तक अध्ययन के बाद सामने आई है. रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया पर जो युवा सबसे ज्यादा परफेक्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ, ड्रीम लाइफ दिखाते हैं, असल जिंदगी में वे भी तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं.







दरअसल, शोध के मुताबिक वर्तमान में हर कोई सोशल मीडिया जैसी परफेक्ट लाइफ की उम्मीद करता है. सोशल मीडिया पर दिख रही चमक को ही वह अपनी हैप्पी और ड्रीम लाइफ समझ लेता है. शोधकर्ताओं के सामने आया कि रोज अपनी खुशहाल तस्वीरें पोस्ट करने वाले लगभग 68 फीसदी युवाओं में एंजायटी का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा है. हर लाइक कमेंट दिमाग को डोपामाईन का डोज देता है. धीरे-धीरे यह वह इसी डिजिटल नशे के आदी हो जाते हैं और एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट का दबाव उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है.