Reel vs. Reality; मुस्कराता चेहरा खुशहाली की गारंटी नहीं, कैमरे की चमकदार दुनिया बिगाड़ रही असल जिंदगी की तस्वीर
पढ़ें सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:27 PM IST
वाराणसी : बदलते दौर में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व और मोबाइल फोन के बढ़ते क्रेज का व्यापक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. इस नए ट्रेंड ने लोक जुड़ाव के नाम पर नया आभासी संसार गढ़ दिया है. इंस्टाग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया की साइट खोलते ही आप एक नई, लुभावनी आभासी दुनिया में पहुंच जाते हैं. हालांकि यह चमक दमक वाली रील आपके मन मस्तिष्क पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल रही है. इसमें उलझ कर युवक-युवतियों और बच्चों के साथ समाज के हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित हैं.
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ताजा रिसर्च में सोशल मीडिया की चमकदार आभासी दुनिया के बारे में चौंकाने वाला शोध प्रस्तुत किया है. यह रिसर्च 18 से 29 साल के 2000 से ज्यादा युवाओं पर कई महीने तक अध्ययन के बाद सामने आई है. रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया पर जो युवा सबसे ज्यादा परफेक्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ, ड्रीम लाइफ दिखाते हैं, असल जिंदगी में वे भी तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं.
दरअसल, शोध के मुताबिक वर्तमान में हर कोई सोशल मीडिया जैसी परफेक्ट लाइफ की उम्मीद करता है. सोशल मीडिया पर दिख रही चमक को ही वह अपनी हैप्पी और ड्रीम लाइफ समझ लेता है. शोधकर्ताओं के सामने आया कि रोज अपनी खुशहाल तस्वीरें पोस्ट करने वाले लगभग 68 फीसदी युवाओं में एंजायटी का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा है. हर लाइक कमेंट दिमाग को डोपामाईन का डोज देता है. धीरे-धीरे यह वह इसी डिजिटल नशे के आदी हो जाते हैं और एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट का दबाव उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है.
90 फीसदी जीवन दिखावा : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक डॉ. मनोज तिवारी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी सिर्फ 10 फ़ीसदी ही सच होती है. बाकी की 90 फ़ीसदी दिखावे की होती है. हंसता हुआ चेहरा जो लोग स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे रातों की उड़ी हुई नींद, कॅरियर का टेंशन और अकेलापन छुपा होता है. रील क्रिएटर के अलावा यदि अन्य युवाओं को देखें तो वह इस दुनिया को ही हकीकत समझ बैठे हैं. जिस वजह से वह अपना जीवन भी एंजायटी और डिप्रेशन में लेकर के चले जाते हैं. जिसका खमियाजा युवाओं के साथ उनका पूरा परिवार झेलता है.
स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने की जरूरत : इससे बचने के लिए अभिभावकों को अपने घर के बच्चों का स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने की जरूरत है. बच्चों के साथ युवाओं को भी खुद के स्क्रीन टाइम को कम करने की जरूरत है. सोशल मीडिया को मनोरंजन तक ही सीमित रखें. उसे अपने निजी जिंदगी का पैमाना बिल्कुल न बनाएं. स्क्रीन और सोशल मीडिया से ज्यादा अपने रिश्तों पर भरोसा रखें.
मोबाइल डिटॉक्स प्रक्रिया अपनाएं : सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मोबाइल डिटॉक्स का सहारा ले सकते हैं. "मोबाइल व्रत" भी कर सकते हैं यानि किसी निश्चित समय के लिए मोबाइल फोन से दूरी. अभिभावक घर के बच्चों का मोबाइल डाटा की बजाय वाईफाई से कनेक्ट करें. रात में सीमित समय तक सबके लिए डाटा ऑफ कर दें. घर पर एक मोबाइल स्टेशन बनाए जहां पर सभी का मोबाइल जमा करें और वहीं चार्ज किया जाए.
रील क्रिएटरों को भी तनाव : रिसर्च के अनुसार कंटेंट क्रिएटर युवा भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं. कंटेंट क्रिएटर शुभ मोहले कहते हैं कि हम क्रिएटर की लाइफ को आमतौर पर लोग लग्जरी और मजे की लाइफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हम भी हर दिन तनाव में रहते हैं. हमारे सामने एक के बाद दूसरा बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रेशर होता है. यदि दूसरा वीडियो नहीं चला तो उसका भी तनाव रहता है. हालांकि यह तनाव पर्दे का पीछे का है.
योग का सहारा : एक्सपर्ट की मानें तो पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया मिक्स हो गया है. यह खास कर युवाओं को इंफिरियारिटी के साथ एंजायटी और डिप्रेशन दे रहा है. ऐसे में योग के जरिए मेंटल डिटॉक्स के जरिए सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.
BHU शुरू कर रहा कोर्स : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवाओं को एंजायटी डिप्रैशन और स्ट्रेस से दूर करने के लिए नए कोर्स की शुरुआत की गई है. यहां युवाओं को योग के जरिए मेंटल डिटॉक्स करवाया जा रहा है. कोर्स कोआर्डिनेटर डॉ. गीता कहती हैं कि सोशल मीडिया की वजह से मेंटल ट्रॉमा में जा रहे युवाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है. पहली बार 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है. यहां पर 15 दिनों तक रोजाना 2 से 4 बजे तक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा.
कोर्स को जानें : योग कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी. जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं. कोर्स में आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति युवा या किसी भी उम्र के लोग कहीं भी देश के लोग Bhu की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बेहद कम फीस रखी गई है. 1500 से लेकर के 4000 तक. वर्कशाप का मुख्य उद्देश्य ही डिजिटल दुनिया से जीवन में आ रहे तनावों को दूर करना है.
कोर्स डिटेल : 9 से 26 दिसंबर तक चलेंगी कक्षाएं, सर्टिफिकेट और तो स्टडी मैटेरियल विश्वविद्यालय की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे. कक्षाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगी. यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए ₹1500, टीचर आम पब्लिक के लिए ₹3000, एनआरआई और विदेशियों के लिए ₹4000 फीस होगी. रजिस्ट्रेशन https://forms.gle/uAYwfArn8xU97ryJA पर कर सकते हैं. मेल आईडी Seminarbakbhu@gmail.com पर भी आवेदन किया जा सकता है.
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