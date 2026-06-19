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कैसे ब्रांड 'बनारस' बना प्राचीन शहर; 12 साल में 61,217.89 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ने बिखेरी चमक

कैसे ब्रांड 'बनारस' बना प्राचीन शहर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: कहते हैं अगर बदलते भारत की तस्वीर देखनी हो तो एक बार काशी जरूर आएं. दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत शहर जिसे नगर निगम के दस्तावेज में डेथ बता दिया गया था, आज अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक विकास की नई गाथा लिख रहा है. आंकड़े देखें तो 2014 उसके बाद से काशी के विकास की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है. आज यह शहर ब्रांड बनारस के नाम से जाना जाता है. 12 वर्ष में वाराणसी को विकास की लगभग 61,217.89 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 727 परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है. इनमें से अनेक परियोजनाएं पूरी होकर जनता को समर्पित की जा चुकी हैं. कई महत्वपूर्ण योजनाएं अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही लोकार्पित होंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी ने पर्यटन, व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान की गई है. कब कितनी योजनाएं मिलीं