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कैसे ब्रांड 'बनारस' बना प्राचीन शहर; 12 साल में 61,217.89 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ने बिखेरी चमक

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि जनसुविधाओं के विकास का दायरा शहर से गांव तक पहुंचा.

कैसे ब्रांड 'बनारस' बना प्राचीन शहर.
कैसे ब्रांड 'बनारस' बना प्राचीन शहर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:40 AM IST

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वाराणसी: कहते हैं अगर बदलते भारत की तस्वीर देखनी हो तो एक बार काशी जरूर आएं. दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत शहर जिसे नगर निगम के दस्तावेज में डेथ बता दिया गया था, आज अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक विकास की नई गाथा लिख रहा है.

आंकड़े देखें तो 2014 उसके बाद से काशी के विकास की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है. आज यह शहर ब्रांड बनारस के नाम से जाना जाता है. 12 वर्ष में वाराणसी को विकास की लगभग 61,217.89 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 727 परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है.

इनमें से अनेक परियोजनाएं पूरी होकर जनता को समर्पित की जा चुकी हैं. कई महत्वपूर्ण योजनाएं अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही लोकार्पित होंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी ने पर्यटन, व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान की गई है.

कब कितनी योजनाएं मिलीं

वर्ष प्रोजेक्ट की संख्यालागत करोड़ में
201402268.25
201715465.29
2018653440.16
2019393167.36
2020533723.49
20211297210.95
202244555.22
2023703721.2
20243911454.96
2025301149.07
2026501054.69

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 2014 से 2026 तक वाराणसी में 61217.89 करोड़ की परियोजनाओं में से 36210.64 करोड़ की 536 की योजनाएं मूर्तरूप लेकर जनता को समर्पित हो चुकी हैं. 25007.25 करोड़ के 191 प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहे है.

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि जनसुविधाओं के विकास का दायरा केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है.

उन्होंने कहा कि रोजगारपरक योजनाओं और स्वरोजगार से जुड़े कार्यों ने लोगों के जीवन को नई दिशा दी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित हुए हैं.

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