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गुल्लक छोड़ी-गैजेट्स भूले: बनारसियों ने 5 साल में 4 गुना बढ़ाए SIP खाते, निवेश में यूपी में तीसरे नंबर पर पहुंचा वाराणसी

म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश कर रहे बनारस के लोग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: घाटों की सुबह और गलियों के स्वाद के लिए मशहूर काशी के लोग अब एक नया इतिहास रच रहे हैं. यह इतिहास बैंक की लाइनों में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए लिखा जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में वाराणसी में SIP खातों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 5 लाख पहुंच गई है. यानी 4 गुना की भारी बढ़त दर्ज हुई है. निवेश की इस रेस में वाराणसी आज उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है. काशी के लोग इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं. महिला और युवा इस फंड में अधिक निवेश कर रहे हैं, जिससे निवेश की संख्या बढ़ती जा रही है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव की कमान बनारस की महिलाओं और युवाओं ने संभाल रखी है, जो गुल्लक और गहनों से आगे बढ़कर फ्लेक्सी-कैप और मिड-कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं. UP में निवेश में तीसरे नंबर पहुंचा वाराणसी. (Video Credit: ETV Bharat) क्या कहते हैं विशेषज्ञ: CA जय प्रदवानी बताते हैं कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? कोई भी कंपनी जो व्यापार कर रही है, उस कंपनी का एक मालिक होता है, वह शेयर होल्डर होता है. जितने उसके पास कंपनी के शेयर होंगे, जितने अंश के शेयर होंगे वह मालिक होगा. किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 50,000 शेयर होंगे, जितने के वह शेयर लेंगे, उतने के वह मालिक बन जाएंगे. डायरेक्ट शेयर लेने वाले लोग मालिक होते हैं. उन्होंने बताया कि म्यूचुअल का मतलब होता है कि सामूहिक पैसों का जुगाड़ करके कोई कंपनी उन पैसों को शेयर्स में लगाती है. या उन पैसों को बॉन्ड्स में, सिल्वर में या गोल्ड में लगाती है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड. उस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जो कंपनी होती है, उसका दायित्व होता है कि छोटे-छोटे इंवेस्टर्स से पैसा लेकर इकट्ठा करना. जब पैसा बल्क में हो जाता है, तब हजार करोड़ से दस हजार करोड़ तक के उन फंड्स को कंपनी डायरेक्ट उन कंपनियों में लगाती है. शेयर या बॉन्ड्स आदि लेती है. जिस चीज की कंपनी म्यूचुअल फंड वाली होगी, उसी क्षेत्र में वह निवेश करेगी. युवा पुराने तरीकों से आगे निकलकर म्यूचुअल फंड तक पहुंचे: जय बताते हैं कि अगर महिलाओं के रुख की बात करें, तो उनके बच्चे उन्हें इस ओर ला रहे हैं. वह अपने माता-पिता से इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं. उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश की ओर प्रेरित कर रहे हैं. जैसा बच्चे कह रहे हैं, माता-पिता वैसा कर रहे हैं. उन्होंने कभी एफडी जैसे सेफ निवेश की दुनिया देखी नहीं है. पहले जो बुजुर्ग होते थे, वह एफडी में पैसा रखने या फिर गुल्लक में पैसा रखने की आदत रखते थे.