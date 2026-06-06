गुल्लक छोड़ी-गैजेट्स भूले: बनारसियों ने 5 साल में 4 गुना बढ़ाए SIP खाते, निवेश में यूपी में तीसरे नंबर पर पहुंचा वाराणसी
आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में वाराणसी में SIP खातों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 5 लाख पहुंच गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 9:41 AM IST
वाराणसी: घाटों की सुबह और गलियों के स्वाद के लिए मशहूर काशी के लोग अब एक नया इतिहास रच रहे हैं. यह इतिहास बैंक की लाइनों में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए लिखा जा रहा है.
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में वाराणसी में SIP खातों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 5 लाख पहुंच गई है. यानी 4 गुना की भारी बढ़त दर्ज हुई है. निवेश की इस रेस में वाराणसी आज उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है. काशी के लोग इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं.
महिला और युवा इस फंड में अधिक निवेश कर रहे हैं, जिससे निवेश की संख्या बढ़ती जा रही है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव की कमान बनारस की महिलाओं और युवाओं ने संभाल रखी है, जो गुल्लक और गहनों से आगे बढ़कर फ्लेक्सी-कैप और मिड-कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ: CA जय प्रदवानी बताते हैं कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? कोई भी कंपनी जो व्यापार कर रही है, उस कंपनी का एक मालिक होता है, वह शेयर होल्डर होता है. जितने उसके पास कंपनी के शेयर होंगे, जितने अंश के शेयर होंगे वह मालिक होगा. किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 50,000 शेयर होंगे, जितने के वह शेयर लेंगे, उतने के वह मालिक बन जाएंगे. डायरेक्ट शेयर लेने वाले लोग मालिक होते हैं.
उन्होंने बताया कि म्यूचुअल का मतलब होता है कि सामूहिक पैसों का जुगाड़ करके कोई कंपनी उन पैसों को शेयर्स में लगाती है. या उन पैसों को बॉन्ड्स में, सिल्वर में या गोल्ड में लगाती है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड. उस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जो कंपनी होती है, उसका दायित्व होता है कि छोटे-छोटे इंवेस्टर्स से पैसा लेकर इकट्ठा करना.
जब पैसा बल्क में हो जाता है, तब हजार करोड़ से दस हजार करोड़ तक के उन फंड्स को कंपनी डायरेक्ट उन कंपनियों में लगाती है. शेयर या बॉन्ड्स आदि लेती है. जिस चीज की कंपनी म्यूचुअल फंड वाली होगी, उसी क्षेत्र में वह निवेश करेगी. युवा पुराने तरीकों से आगे निकलकर म्यूचुअल फंड तक पहुंचे: जय बताते हैं कि अगर महिलाओं के रुख की बात करें, तो उनके बच्चे उन्हें इस ओर ला रहे हैं.
वह अपने माता-पिता से इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं. उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश की ओर प्रेरित कर रहे हैं. जैसा बच्चे कह रहे हैं, माता-पिता वैसा कर रहे हैं. उन्होंने कभी एफडी जैसे सेफ निवेश की दुनिया देखी नहीं है. पहले जो बुजुर्ग होते थे, वह एफडी में पैसा रखने या फिर गुल्लक में पैसा रखने की आदत रखते थे.
अब बच्चे स्मार्ट हो गए हैं. वह रोज देख रहे हैं. वह देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है. इममें निवेश करने वाले लोग भी आगे बढ़ रहे हैं. तरक्की कर रहे हैं. यह सब भी निवेश की एक वजह बनी है.
म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना बहुत आसान: उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड में हम जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं. उसमें यह नहीं होता है कि आपको रुकना पड़ेगा या एफडी की तरह कि मैच्योरिटी होगी, तब पैसा निकालेंगे. प्री-मैच्योर में इंटरेस्ट कटेगा, यह सब चक्कर म्यूचुअल फंड में नहीं होता है.
आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी बहुत ही सॉलिड है. अगर इसके अगेंस्ट आप कोई जमीन-जायदाद में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां जमीन बिके या न बिके उसकी समस्या रहेगी. म्यूचुअल फंड में तो जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं. इसमें निकासी करना बहुत ही आसान होता है.
क्या कहती है युवा पीढ़ी: सौम्या खरे बताती हैं कि हम निवेश इसी उद्देश्य से करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल बढ़े. हमें जो पॉकेट मनी मिलती है, हम उसे खर्च करने के बजाय एसआईपी, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है.
हमें जो रिटर्न मिलेगा, उसमें हमारा कैपिटल बेस बढ़ता है. आजकल जो युवा पार्टी करने में पैसे खर्च कर रहे हैं, वह निवेश करने में लगाएं. इससे बचत करने की आदत बनती है और फिर हमारे बड़े गोल्स भी इसकी मदद से अचीव हो सकते हैं.
भविष्य की तैयारियों को आसान बनाने के लिए निवेश: आयशा करीम इस बारे में कहती हैं कि निवेश करने के पीछे यही वजह होती है कि जो हमारी जो इनकम है, हम उसे सिर्फ रखे ही नहीं, उसे और भी बढ़ाएं. उसका निवेश करें, जिससे कि वह और भी बढ़ सके. गहने जैसी चीजें खरीदने से अच्छा निवेश है. इसमें इंक्रीमेंट अधिक रहता है. गहना रखेंगे तो उसमें वह वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जो पैसे निवेश करने पर बढ़ेगी.
युवा कर सकते हैं निवेश: विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड काफी दिनों से बेहतर जा रहा है. म्यूचुअल फंड का निवेश तीन तरीके से होता है. एक इक्विटी फंड होता है, जिसमें कि छोटे समय के लिए निवेश होता है. दूसरा होता है चिट फंड, जिसमें सरकारी सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बेचा और खरीदा जाता है. जबकि तीसरा होता है, वह मिक्स होता है. इसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही आती हैं.
निवेश करने के दो तरीके होते हैं. पहला होता है एसआईपी और दूसरा लम्पसम. एसआईपी में छोटी-छोटी राशियों में कई फर्मों में अलग-अलग निवेश होता है, जबकि लम्पसम में हम एकमुश्त निवेश कर सकते हैं. पिछले 10 से 20 साल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. युवा इसमें निवेश कर सकते हैं.
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