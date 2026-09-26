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यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का सरताज बना वाराणसी: अगस्त 2026 की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

उत्तर प्रदेश हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के अगस्त 2026 आंकड़ों में 0.81 स्कोर के साथ वाराणसी पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है.

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0.81 स्कोर के साथ वाराणसी यूपी का बेस्ट जनपद, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल में बना अव्वल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 6:54 PM IST

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के अगस्त 2026 के ताजा आंकड़ों में वाराणसी ने पूरे प्रदेश में परचम लहराया है. वाराणसी ने 0.81 का शानदार संयुक्त स्कोर हासिल करके राज्य के सभी जनपदों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है. जुलाई महीने की तुलना में जिले के प्रदर्शन में 30.65 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन और टीबी नियंत्रण जैसे कई अहम पैमानों पर जनपदों की रैंकिंग तय करता है.

शत-प्रतिशत टीकाकरण में बनाया कीर्तिमान: अगस्त महीने में वाराणसी ने स्वास्थ्य के कई मुख्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सफलता दर्ज की है. गर्भवती महिलाओं की चार बार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) और हीमोग्लोबिन टेस्ट में जिले को 100 प्रतिशत सफलता मिली है. इसके साथ ही संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 95.95 प्रतिशत और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 97.98 प्रतिशत दर्ज की गई. नवजात शिशुओं की घर पर देखभाल (एचबीएनसी विजिट), टीबी नोटिफिकेशन और गर्भवती महिलाओं की एचआईवी स्क्रीनिंग में भी 100 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हुआ है.

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मुजफ्फरनगर और लखनऊ को पछाड़कर नंबर 1 बना वाराणसी. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार नियोजन में भी दिखा बेहतरीन प्रदर्शन: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 70 प्रतिशत सी-सेक्शन डिलीवरी का स्तर 31.01 प्रतिशत रहा, जबकि जिला अस्पतालों में 30 प्रतिशत सी-सेक्शन का आंकड़ा 65.19 प्रतिशत दर्ज किया गया. परिवार नियोजन के मामले में भी स्थायी और अस्थायी दोनों तरीकों को अपनाने में लोगों ने काफी रुचि दिखाई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने इस बड़ी कामयाबी का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों की लगन और निरंतर निगरानी को दिया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम के साझा प्रयासों और बेहतर समन्वय का नतीजा है.

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शत-प्रतिशत टीबी जांच और 97.98% टीकाकरण: वाराणसी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)

मुजफ्फरनगर और लखनऊ को पीछे छोड़ा: डैशबोर्ड रैंकिंग में वाराणसी के 0.81 स्कोर के बाद मुजफ्फरनगर और लखनऊ 0.73 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे. सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने सभी डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को इस शानदार सफलता पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग से प्रेरणा लेकर उन क्षेत्रों में और सुधार किया जाएगा जहां थोड़ी कमी रह गई है. जिले का लक्ष्य आगे भी जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना और इस शीर्ष स्थान को बरकरार रखना है.

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वाराणसी यूपी में नंबर 1
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