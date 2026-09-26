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यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का सरताज बना वाराणसी: अगस्त 2026 की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

0.81 स्कोर के साथ वाराणसी यूपी का बेस्ट जनपद, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल में बना अव्वल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के अगस्त 2026 के ताजा आंकड़ों में वाराणसी ने पूरे प्रदेश में परचम लहराया है. वाराणसी ने 0.81 का शानदार संयुक्त स्कोर हासिल करके राज्य के सभी जनपदों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है. जुलाई महीने की तुलना में जिले के प्रदर्शन में 30.65 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन और टीबी नियंत्रण जैसे कई अहम पैमानों पर जनपदों की रैंकिंग तय करता है. शत-प्रतिशत टीकाकरण में बनाया कीर्तिमान: अगस्त महीने में वाराणसी ने स्वास्थ्य के कई मुख्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सफलता दर्ज की है. गर्भवती महिलाओं की चार बार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) और हीमोग्लोबिन टेस्ट में जिले को 100 प्रतिशत सफलता मिली है. इसके साथ ही संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 95.95 प्रतिशत और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 97.98 प्रतिशत दर्ज की गई. नवजात शिशुओं की घर पर देखभाल (एचबीएनसी विजिट), टीबी नोटिफिकेशन और गर्भवती महिलाओं की एचआईवी स्क्रीनिंग में भी 100 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हुआ है. मुजफ्फरनगर और लखनऊ को पछाड़कर नंबर 1 बना वाराणसी. (Photo Credit: ETV Bharat)