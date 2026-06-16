Ram Mandir Donation Scam; सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला, कहा-राम के नाम पर "24 करोड़ का खेल" हुआ
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:52 AM IST
वाराणसी : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह सोमवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि प्रभु श्रीराम के नाम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. राम मंदिर के चंदे, दानपात्र तथा जमीन खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में भाजपा द्वारा किया गया यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले अयोध्या में जमीन खरीद के कथित घोटाले का खुलासा हुआ था. जिसमें कुछ ही मिनटों के भीतर जमीन की कीमत कई गुना बढ़ाकर दिखाई गई थी. उस मामले में भी चंपत राय का नाम सामने आया था. संजय सिंह ने भ्रष्टाचार और चंदा चोरी के आरोपों से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या की गाटा संख्या 247 की 0.645 हेक्टेयर नजूल भूमि, जिसकी सरकारी कीमत 2 करोड़ 92 लाख 86 हजार रुपये बताई गई. उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 24 करोड़ रुपये में खरीदा गया. सरकारी अभिलेखों में दर्ज मूल्य और खरीद मूल्य के बीच भारी अंतर करोड़ों श्रद्धालुओं के चंदे की खुली लूट को दर्शाता है.
सांसद संजय सिंह ने बताया कि यह जमीन महंत मुरलीधर दास द्वारा बेची गई. जबकि खरीददार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे. संजय सिंह ने दावा किया कि खरीद के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में भूमि को नजूल भूमि बताया गया, जिससे पूरे सौदे की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं.
संजय सिंह ने राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आई है. 50 से अधिक कर्मचारी जांच के दायरे में आए हैं, कई गिरफ्तारियां हुईं और नकदी भी बरामद हुई, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और चोरी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
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