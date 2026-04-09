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वाराणसी में राजघाट मालवीय पुल पर हाई-वोल्टेज ड्रामा; युवक ने गंगा में लगाई छलांग, NDRF ने बचाई जान

घंटों तक चले समझाने-बुझाने के दौर के बीच सुरक्षा के लिहाज से पुल के नीचे गंगा में नाव के साथ रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई थीं. स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का व्यवहार पूरी तरह असामान्य था और वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था.

वाराणसी: वाराणसी के राजघाट स्थित मालवीय पुल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक पुल के ऊपरी लोहे के ढांचे पर चढ़ गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया.

युवक ने गंगा में लगाई छलांग: काफी मशक्कत के बाद जब पुलिसकर्मी उसे नीचे उतारने के करीब पहुंचे, तभी उसने अचानक गंगा नदी में छलांग लगा दी. पहले से अलर्ट रेस्क्यू टीम ने गजब की फुर्ती दिखाई और डूबते हुए युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. आदमपुर चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार पांडेय और NDRF की साझा तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और युवक की जान बचाई जा सकी. रेस्क्यू के तुरंत बाद युवक को प्राथमिक उपचार देते हुए कबीरचौरा मंडलीय चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उसकी हालत अब खतरे से बाहर है.

NDRF ने दिया जीवनदान: NDRF इंस्पेक्टर विनीत कुमार कमांडर ने बताया कि राजघाट पुल से एक व्यक्ति के ऊंचे ढांचे पर चढ़ने की सूचना मिली थी. जिस पर NDRF की टीम मोटर बोट के साथ मौके पर पहुंची और पानी में मोर्चा संभाला. जानकारी के मुताबिक छलांग लगाने से पहले युवक की किसी अन्य व्यक्ति के साथ तीखी नोंक-झोंक भी हुई थी. पानी से बाहर निकालने के बाद युवक को तत्काल CPR दिया गया, जिससे उसकी सांसें बहाल हो सकीं और उसे अस्पताल रेफर किया गया.

पुलिस जांच में जुटी: इस पूरी घटना के दौरान मालवीय पुल पर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. पुलिस अब युवक की शिनाख्त करने और इस आत्मघाती कदम के पीछे के असली कारणों की जांच में जुटी है. प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे मानसिक तनाव या नशे की हालत में उठाया गया कदम मानकर चल रही है. फिलहाल युवक का उपचार जारी है और होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि स्थिति पूरी तरह साफ हो सके.

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