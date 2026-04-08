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Railways Summer Gift; गर्मी की छुट्टियों में यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन

उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे ने बनारस, अयोध्या, लखनऊ सहित कई जगहों के लिए ट्रेन चलाने का प्लान तैयार किया है. देखिए लिस्ट.

गर्मी की छुट्टियों में चलेंगी स्पेशल ट्रेन.
गर्मी की छुट्टियों में चलेंगी स्पेशल ट्रेन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:12 PM IST

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वाराणसी : गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और जल्द ही यात्राओं का दौर भी शुरू होगा. ऐसे में रेलवे गर्मी की छुट्टियों को शानदार और बिना किसी झंझट के सफर बेहतर बनाने के लिए जुट गया है. इस कड़ी में उत्तर रेलवे तीन समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि वाराणसी अयोध्या से दिल्ली के लिए तीन ट्रेन चलाई जाएंगी.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि वाराणसी और दिल्ली के बीच ट्रेन संख्या 04209, 15 से 20 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलेगी. यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार को वाराणसी से रात 10:15 बजे प्रस्थान करेगी. अयोध्या कैंट से आनंद विहार के बीच ट्रेन संख्या 04213 का संचालन 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. यह ट्रेन रविवार और गुरुवार को अयोध्या से शाम 6:20 बजे रवाना होकर लखनऊ होते हुए सुबह 6:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली के लिए भी एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन 04203, 20 अप्रैल से 13 जुलाई तक हर सोमवार को चलाई जाएगी. यह ट्रेन सुबह 8:05 बजे लखनऊ से चलेगी और शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी. रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाने का फैसला किया है.


पूर्वोत्तर रेलवे भी चलाएगा ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु 04185/04186 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वाया बनारस, गाजीपुर सिटी ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचलन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 8 अप्रैल से 28 जून 2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को तथा आसनसोल से 9 अप्रैल से 29 जून, 2026 तक प्रत्येक वृहस्पतिवार एवं सोमवार को 24 फेरों के लिये निम्नवत किया जाएगा.


गाड़ी संख्या 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 8 अप्रैल से 28 जून, 2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 9.20 बजे प्रस्थान कर उरई से 11.45 बजे, पोखरायां से 12.52 बजे, विन्दपुरी से 15.25 बजे, फतेहपुर से 16.22 बजे, प्रयागराज जं. से 18.10 बजे, ज्ञानपुर रोड से 19.15 बजे, बनारस से 20.30 बजे, वाराणसी कैंट से 20.50 बजे, औड़िहार से 21.50 बजे, गाजीपुर सिटी से 22.50 बजे, दूसरे दिन बलिया से 00.10 बजे, सुरेमनपुर से 1.32 बजे, छपरा से 4.50 बजे, हाजीपुर से 6.02 बजे, शाहपुर पटोरी से 6.47 बजे, बरौनी से 8.05 बजे, किऊल जं. 10.02 बजे, झाझा से 11.10 बजे, जसीडीह से 11.53 बजे, मधुपुर से 12.19 बजे, चितरंजन से 13.00 बजे छूटकर आसनसोल 14.30 बजे पहुंचेगी.


वापसी यात्रा में 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 09 अप्रैल से 29 जून, 2026 तक प्रत्येक वृहस्पतिवार एवं सोमवार को आसनसोल से 17.10 बजे प्रस्थान कर चितरंजन से 17.36 बजे, मधुपुर से 18.15 बजे, जसीडीह से 18.42 बजे, झाझा से 20.55 बजे, किऊल जंक्शन 21.57 बजे, बरौनी से 22.50 बजे, शाहपुर पटोरी से 23.47 बजे, दूसरे दिन हाजीपुर से 1.22 बजे, छपरा से 2.40 बजे, सुरेमनपुर से 3.22 बजे, बलिया से 3.55 बजे, गाजीपुर सिटी से 5.00 बजे, औड़िहार से 5.42 बजे, वाराणसी कैंट से 6.40 बजे, बनारस से 7.05 बजे, ज्ञानपुर रोड से 8.07 बजे, प्रयागराज जं. से 9.45 बजे, फतेहपुर से 11.37 बजे, गोविन्दपुरी से 13.45 बजे, पोखरायां से 14.52 बजे, उरई से 15.40 बजे छूटकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 19.10 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी में एसी थर्ड के 2, स्लीपर के 6, साधारण द्वितीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी सिटिंग के 11 तथा एसएलआरडी के 2 कोचों सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे.

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