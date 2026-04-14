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मालामाल हुआ वाराणसी रेलवे स्टेशन ! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि, जानिए एक साल में कितने यात्रियों ने किया सफर

वाराणसी जंक्शन कैंट स्टेशन ने एक वर्ष में रिकॉर्ड आमदनी की है. वित्त वर्ष 2025-26 में यहां लगभग 750 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

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मालामाल हुआ वाराणसी स्टेशन! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 14, 2026 at 3:05 PM IST

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद बनने के बाद लगातार यहां पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. वैसे भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन के मामले में धार्मिक शहरों में भीड़ बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है. काशी, मथुरा, अयोध्या सहित चित्रकूट और अन्य कई जिलों में जहां पर बड़े मंदिर हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे में वाराणसी में इसका बड़ा फायदा वाराणसी रेलवे स्टेशन की बढ़ रही आमदनी के रूप में देखने को मिल रहा है. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि वाराणसी जंक्शन कैंट स्टेशन ने एक वर्ष में रिकॉर्ड आमदनी की है. वित्त वर्ष 2025-26 में यहां लगभग 750 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसका एनएसजी-01 का दर्जा बरकरार है. उसकी कमाई का जरिया यात्री किराया, पार्सल, स्टैंड, एनएफआर और कैटरिंग समेत अन्य स्रोत रहे.

मालामाल हुआ वाराणसी स्टेशन! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि (Video Credit; ETV Bharat)

आंकड़ों के मुताबिक कैंट स्टेशन पर रोजाना 94 हजार लोगों का आना-जाना होता है. भारतीय रेलवे के पांच सौ करोड़ी क्लब से भी ऊपर इसका कद हो गया है. पिछले दिनों नॉन सब अर्बन ग्रुप एनएसजी-1 में शामिल होने के बाद इसकी साख शीर्षस्थ स्टेशनों सरीखी हो गई है. यह मुंबई और दिल्ली स्टेशन के समानांतर है.

ये हैं आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कैंट स्टेशन पर 743 करोड़ रुपये की आमदनी हुई.
पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कैंट स्टेशन की आय में 34 फीसदी वृद्धि हुई.
वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्रोतों से 561 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी
इस बार यहां से 1.15 करोड़ यात्रियों ने सफर किया.
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वाराणसी जंक्शन को भी पांच सौ करोड़ आमदनी वाले स्टेशनों की सूची में शामिल कर एनएसजी-1 श्रेणी दी गई थी.


स्टेशन डायरेक्टर का कहना है कि कैंट रेलवे स्टेशन पर कोविड प्रकोप के बाद से भीड़ और जबरदस्त देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि इसके लिए यात्री सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन पर कोई लग्जरी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यहां पर रेस्टोरेंट वेटिंग रूम और लॉन्च की व्यवस्था की गई है, जो सफर में यात्रियों के लिए काफी बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हर घंटे उपलब्ध है. एस्केलेटर, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं की वजह से अब लोग स्टेशन पर आना और ट्रेन से यात्रा करना बेहतर समझ रहे हैं. ट्रेनों की लेट लतीफी भी कम हुई है, जिसका बड़ा फायदा अब रेलवे को मिल रहा है. वाराणसी जंक्शन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर्यटक आने के बाद आसपास के जिलों के साथ ही अयोध्या और मिर्जापुर सहित कई जगहों पर जाते हैं, लगातार इसमें हो रही बढ़ोतरी और आमदनी बढ़ने के कारण यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी आगे भी होती रहेगी.


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