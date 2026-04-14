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मालामाल हुआ वाराणसी रेलवे स्टेशन ! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि, जानिए एक साल में कितने यात्रियों ने किया सफर

मालामाल हुआ वाराणसी स्टेशन! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि ( Photo Credit; ETV Bharat )

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद बनने के बाद लगातार यहां पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. वैसे भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन के मामले में धार्मिक शहरों में भीड़ बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है. काशी, मथुरा, अयोध्या सहित चित्रकूट और अन्य कई जिलों में जहां पर बड़े मंदिर हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे में वाराणसी में इसका बड़ा फायदा वाराणसी रेलवे स्टेशन की बढ़ रही आमदनी के रूप में देखने को मिल रहा है. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि वाराणसी जंक्शन कैंट स्टेशन ने एक वर्ष में रिकॉर्ड आमदनी की है. वित्त वर्ष 2025-26 में यहां लगभग 750 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसका एनएसजी-01 का दर्जा बरकरार है. उसकी कमाई का जरिया यात्री किराया, पार्सल, स्टैंड, एनएफआर और कैटरिंग समेत अन्य स्रोत रहे. मालामाल हुआ वाराणसी स्टेशन! पिछले साल के मुकाबले आय में 36% की वृद्धि (Video Credit; ETV Bharat) आंकड़ों के मुताबिक कैंट स्टेशन पर रोजाना 94 हजार लोगों का आना-जाना होता है. भारतीय रेलवे के पांच सौ करोड़ी क्लब से भी ऊपर इसका कद हो गया है. पिछले दिनों नॉन सब अर्बन ग्रुप एनएसजी-1 में शामिल होने के बाद इसकी साख शीर्षस्थ स्टेशनों सरीखी हो गई है. यह मुंबई और दिल्ली स्टेशन के समानांतर है.