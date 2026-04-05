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वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई, 5.62 करोड़ यात्रियों ने की रेल यात्रा

वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. ( ETV Bharat )

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य जारी है. जिसका परिणाम है कि रेलवे की न सिर्फ आमदनी बढ़ी है, बल्कि यात्रियों का फुटफॉल भी बढ़ा है. जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने वित्त वर्ष 1296.82 करोड़ की आमदनी की है, जो बीते साल से लगभग 5.45 फीसदी ज्यादा है बड़ी बात है कि मॉल यातायात ने भी 56 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है. इस बारे में डीआरएम आशीष जैन ने बताया कि, वाराणसी मंडल ने सुरक्षा,आय, क्षमता, सुविधाओं में विस्तार किया है. यदि हम आय क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान वित्त वर्ष में माह मार्च,2026 तक, 5.62 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो बीते साल से 0.36 प्रतिशत अधिक है. वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. (ETV Bharat) यात्रियों का परिणाम है कि यात्री यातायात से रेलवे की 1296.82 करोड़ की आय हुई, जो बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.45 प्रतिशत अधिक है.यही नहीं वर्तमान वित्त वर्ष में माह मार्च,2026 तक माल यातायात से 57.65 करोड़ की आय हुई. उन्होंने बताया कि, रेलवे ने वित्तीय वर्ष में बिना टिकट, अनियमित टिकट, बिना बुक सामान के मामले पकड़े जिससे कुल 28.54 करोड़ रेल राजस्व की प्राप्ति हुई, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.06 प्रतिशत अधिक है. वित्तीय वर्ष में सकल राजस्व (ग्रास रेवेन्यू) के रूप में 1444.03 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.75 प्रतिशत अधिक है. वो कहते हैं कि आय के साथ रेलवे ने विकास पर भी फोकस किया है, जिसके तहत आधारभूत संरचनाओं के विकास हुआ है. वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. (ETV Bharat) इस वित्तीय वर्ष में कुल 45.3 किमी रेलखंड का दोहरीकरण विद्युतीकृत लाइनों के साथ पूर्ण किया गया है, जिसमें मऊ-खुरहट (12.53 कि.मी.), दुल्लहपुर-मऊ (18.28 किमी) एवं पिवकोल-सलेमपुर-लाररोड (14.51किमी.) रेल खण्डों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण सम्मिलित है. शेष लार रोड से बेल्थरा रोड (13.85 किमी.) खंड के दोहरीकरण का कार्य, जिसमें घाघरा नदी पर तुर्तीपार रेल पुल का निर्माण कार्य सम्मिलित है, तीव्र गति से चल रहा है. रेलवे ने किए ये बड़े काम साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कुल 12 समपारों को अण्डर पास निर्माण करके बन्द किया गया है. इस वर्ष पिपरीडीह प्लेटफार्म सं० 2 एवं लार रोड प्लेटफार्म सं० 2 को हाई लेवेल किया गया. इस वर्ष 10 स्टेशनों पर दिव्यांगजन टायलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी. इसके साथ ही रेलवे की क्षमता का भी विस्तार हुआ है. वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-भटनी रेल खंड पर स्थित देवरिया सदर-नूनखार स्टेशनों के मध्य 13.67 किमी. की ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग की कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह कार्य बहुत ही सुगम तरीके से बिना ट्रेन परिचालन को प्रभावित किये सम्पन्न किया गया. इसके साथ ही, वाराणसी मंडल पर अब तक 49.88 रूट किलोमीटर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो इस मंडल के लिये बड़ी उपलब्धि है.