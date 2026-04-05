ETV Bharat / state

वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई, 5.62 करोड़ यात्रियों ने की रेल यात्रा

पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने वित्त वर्ष 1296.82 करोड़ की आमदनी की है, जो बीते साल से लगभग 5.45 फीसदी ज्यादा है.

VARANASI RAILWAY DIVISION EARNINGS
वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 4:37 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य जारी है. जिसका परिणाम है कि रेलवे की न सिर्फ आमदनी बढ़ी है, बल्कि यात्रियों का फुटफॉल भी बढ़ा है. जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने वित्त वर्ष 1296.82 करोड़ की आमदनी की है, जो बीते साल से लगभग 5.45 फीसदी ज्यादा है बड़ी बात है कि मॉल यातायात ने भी 56 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है.

इस बारे में डीआरएम आशीष जैन ने बताया कि, वाराणसी मंडल ने सुरक्षा,आय, क्षमता, सुविधाओं में विस्तार किया है. यदि हम आय क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान वित्त वर्ष में माह मार्च,2026 तक, 5.62 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो बीते साल से 0.36 प्रतिशत अधिक है.

VARANASI RAILWAY DIVISION EARNINGS
वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. (ETV Bharat)

यात्रियों का परिणाम है कि यात्री यातायात से रेलवे की 1296.82 करोड़ की आय हुई, जो बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.45 प्रतिशत अधिक है.यही नहीं वर्तमान वित्त वर्ष में माह मार्च,2026 तक माल यातायात से 57.65 करोड़ की आय हुई.

उन्होंने बताया कि, रेलवे ने वित्तीय वर्ष में बिना टिकट, अनियमित टिकट, बिना बुक सामान के मामले पकड़े जिससे कुल 28.54 करोड़ रेल राजस्व की प्राप्ति हुई, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.06 प्रतिशत अधिक है.

वित्तीय वर्ष में सकल राजस्व (ग्रास रेवेन्यू) के रूप में 1444.03 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.75 प्रतिशत अधिक है. वो कहते हैं कि आय के साथ रेलवे ने विकास पर भी फोकस किया है, जिसके तहत आधारभूत संरचनाओं के विकास हुआ है.

VARANASI RAILWAY DIVISION EARNINGS
वाराणसी रेल मंडल ने की 1296 करोड़ की कमाई. (ETV Bharat)

इस वित्तीय वर्ष में कुल 45.3 किमी रेलखंड का दोहरीकरण विद्युतीकृत लाइनों के साथ पूर्ण किया गया है, जिसमें मऊ-खुरहट (12.53 कि.मी.), दुल्लहपुर-मऊ (18.28 किमी) एवं पिवकोल-सलेमपुर-लाररोड (14.51किमी.) रेल खण्डों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण सम्मिलित है. शेष लार रोड से बेल्थरा रोड (13.85 किमी.) खंड के दोहरीकरण का कार्य, जिसमें घाघरा नदी पर तुर्तीपार रेल पुल का निर्माण कार्य सम्मिलित है, तीव्र गति से चल रहा है.

रेलवे ने किए ये बड़े काम

साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कुल 12 समपारों को अण्डर पास निर्माण करके बन्द किया गया है. इस वर्ष पिपरीडीह प्लेटफार्म सं० 2 एवं लार रोड प्लेटफार्म सं० 2 को हाई लेवेल किया गया.

इस वर्ष 10 स्टेशनों पर दिव्यांगजन टायलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी. इसके साथ ही रेलवे की क्षमता का भी विस्तार हुआ है. वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-भटनी रेल खंड पर स्थित देवरिया सदर-नूनखार स्टेशनों के मध्य 13.67 किमी. की ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग की कमीशनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह कार्य बहुत ही सुगम तरीके से बिना ट्रेन परिचालन को प्रभावित किये सम्पन्न किया गया.

इसके साथ ही, वाराणसी मंडल पर अब तक 49.88 रूट किलोमीटर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो इस मंडल के लिये बड़ी उपलब्धि है.

बनारस को मिली ये नई ट्रेन

उन्होंने कहा कि नई ट्रेन भी मंडल को मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 08 नवम्बर,2025 को बनारस स्टेशन पर आयोजित भव्य समारोह से बनारस-खजुराहो नई वन्दे भारत रेल सेवा का शुभारम्भ किया गया.

प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के मध्य से वाराणसी मंडल पर बनारस –सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारम्भ कर मंडल पर संचालित किया जा रहा है.

छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारम्भ कर मंडल पर संचालित किया जा रहा है. यही नहीं बनारस स्टेशन से तीन नई रेल गाड़ियों का संचलन आरंभ किया गया है. इसमें 22177/22178 महानगरी एक्सप्रेस,15137/15138 बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस एवं 22585/22586 बनारस-गांधीधाम एक्सप्रेस शामिल है.

यात्रियों को मिली इन स्पेशल ट्रेनों की सौगात

उन्होंने बताया कि, माघ मेला के दौरान कुल 244 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया. विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभागियों की सुविधा के लिए कुल 70 परीक्षा विशेष गाड़ियों का संचालन किया गया.

इस वित्तीय वर्ष में विभिन त्योहारों के अवसर पर 93 त्यौहार विशेष गाड़ियों का 551 ट्रिप में संचालन किया गया. बलिया स्टेशन पर ई-ऑक्शन के माध्यम से उत्तर भारत का पहला प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर का आवंटन किया गया है. इस स्टोर से प्रतिवर्ष रू. 4.4 लाख की आय प्राप्त होगी.

मिली अन्य ये नई सुविधाएं

मंडल में पहली बार, कार्मिक विभाग की पहल एवं सतत प्रयासों से जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसी दिन उनके पद पर वरिष्ठता क्रम के अनुसार योग्य कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा रहा है. यह व्यवस्था कर्मचारियों में उत्साह, पारदर्शिता एवं त्वरित कैरियर प्रगति को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

वरिष्‍ठ मण्‍डल कार्मिक अधिकारी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके अर्न्‍तगत वाराणसी मण्‍डल में कार्यरत कर्मचारियों जिनका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया का है उन्‍हें विभिन्न सुविधाएँ जैसे जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट बीमा, फ्री हॉस्पिटल कैश सुविधाएँ, टर्म इन्शुरन्स, फ्री डेबिट कार्ड तथा अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओ का लाभ दिया जा रहा है.

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मेगा कैंप- इंद्रप्रस्थ सामुदायिक केंद्र मे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र का मेगा कैंप का आयोजित कर 250 से अधिक पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंधक एवं प्रतिनिधियों द्वारा पेंशन से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी एवं डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाने के बारे मे भी जानकारी दी गयी.

इसके अतिरिक्त वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न स्टेशनों एवं रेल युनिटो पर परिवाद शिविर में कार्यशाला आयोजित कर 1000 से अधिक पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने, उपयोग करने हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया तथा 100 से अधिक परिवादों का निस्तारण किया गया.

इस वर्ष विभिन्न रेलवे स्टेशनों,कालोनियों में 03 नया पार्क का निर्माण एवं 06 पुरानें पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण किया गया है. इन पार्को में पौधों के साथ ही जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेल का मैदान और खेलने के लिए विशेष खेल उपकरण भी लगाये गए हैं.

TAGGED:

VARANASI NEWS
PASSENGERS TRAVEL BY RAIL
यातायात से रेलवे की कमाई बढ़ी
VARANASI RAILWAY DIVISION EARNINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.