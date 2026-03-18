देश का पहला इंटर कॉलेज जहां बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा; कक्षा 6 से 12 तक फ्री रहेगी पढ़ाई
प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि इंटर कॉलेज में शुरू हुई इस नई पहल को लेकर के बेटियां भी उत्साहित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:44 AM IST
वाराणसी: राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज देश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है, जहां बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी. इस सत्र से वाराणसी के प्रतिष्ठित क्वींस इंटर कॉलेज में बेटियों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की गई है.
वाराणसी के पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में इस सत्र से प्रवेश लेने वाली बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी. यह लगभग 235 वर्ष पुराना कॉलेज है. इसका इतिहास बेहद गौरवान्वित करने वाला है. यह देश का पहला राजकीय भी कॉलेज है.
6 से 12 पर फ्री पढ़ाई: यह पहले बॉयज इंटर कॉलेज था लेकिन पिछले सत्र से इसमें बेटियों को भी शिक्षा देने की शुरुआत की गई. अब बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की योजना भी बनाई गई है. इस योजना में वाराणसी जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा परिषद का सहयोग मिल रहा है.
नई पहल से बेटियां बेहद खुश: इंटर कॉलेज में शुरू हुई इस नई पहल को लेकर के बेटियां भी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन वर्तमान समय में भी बेटियों के शिक्षा मुश्किल है. लोग यह सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से बेहतर है, उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करें.
छात्रा ने बताया कि वह मध्यम वर्गीय परिवार से आती है. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हम हर सुविधा पा सकें. ऐसे में हमारी जैसी तमाम लड़कियां हैं, जिन्हें नि:शुल्क शिक्षा की जरूरत है. विद्यालय की ओर से यह पहल की गई है, जो स्वागतयोग्य है.
सबके सहयोग से शुरू पहल: प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी की सोच है कि सशक्त बेटियां तो देश सशक्त. इसी को चरितार्थ करते हुए हमने हमारे विद्यालय में यह नई पहल शुरू की है. इसमें हमारे यहां पढ़ने वाली सभी बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी.
हमारा सहयोग वाराणसी जिला प्रशासन, जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ इस विद्यालय के पुरातन छात्र और काशी के गणमान्य लोग कर रहे हैं. कॉलेज के कुछ शिक्षक भी सहयोग दे रहे हैं.
उन्होंने बताया कि यहां पढ़ने वाले छात्र अलग-अलग प्रशासनिक, औद्योगिक, राजनीति के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह आगे बढ़कर आए और विद्यालय को आगे लेकर चलने का प्लान बना रहे हैं.
काशी के ही एक गणमान्य नागरिक हैं जो बेटियों के नि:शुल्क शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. बेटियों की सुविधा के लिए पुरातन छात्र और अन्य लोगों के सहयोग से अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है.
ऐसे ले सकती है बेटियां प्रवेश: उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि इस वर्ष 500 से ज्यादा बच्चियों इस विद्यालय में पढ़ाई करेंगी. दाखिले की बात करें तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. 6 से 8 तक की बच्चिया बिना एंट्रेंस दिए ही कॉलेज से फॉर्म लेकर के अपना दाखिला ले सकती हैं.
9 और 11 में बच्चियों का प्रवेश एंट्रेंस के माध्यम से कराया जाता है. जो भी बेटियां एंट्रेंस एग्जाम को क्वालीफाई करेंगी, उन्हें विद्यालय में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा.
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भी इच्छुक बेटियों के दाखिले का मौका भी है, जो भी बच्चियों इस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हैं, वह विद्यालय आकर के ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म लेकर के जा सकती हैं. निर्धारित तिथि पर आकर की प्रवेश परीक्षा देकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकती हैं.
ऐतिहासिक है यह विद्यालय: उन्होंने बताया कि यह पहल आसान नहीं थी, लेकिन यहां के पुराने छात्रों और काशी के लोगों ने इसे आगे बढ़ाने में मदद की है. आगामी दिनों में यह विद्यालय एक मॉडल विद्यालय के रूप में जाना जाएगा.
यह देश का इकलौता विद्यालय है, जहां पर बेटियों की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है. इसमें जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है. उन्होंने बताया कि पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज तमाम ऐतिहासिक गौरवमयी यात्रा को समेटे हुए हैं.
लगभग 235 साल पुराना यह विद्यालय माना जाता है. इसमें से देश के कई क्रांतिकारी निकले हैं, जिन्होंने देश की आजादी में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और इसके साथ ही यहां से शिक्षा ग्रहण करने वाले तमाम लोग अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
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