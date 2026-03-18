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देश का पहला इंटर कॉलेज जहां बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा; कक्षा 6 से 12 तक फ्री रहेगी पढ़ाई

देश का पहला कॉलेज जहां बेटियों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज देश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है, जहां बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी. इस सत्र से वाराणसी के प्रतिष्ठित क्वींस इंटर कॉलेज में बेटियों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की गई है. वाराणसी के पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में इस सत्र से प्रवेश लेने वाली बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी. यह लगभग 235 वर्ष पुराना कॉलेज है. इसका इतिहास बेहद गौरवान्वित करने वाला है. यह देश का पहला राजकीय भी कॉलेज है. 6 से 12 पर फ्री पढ़ाई: यह पहले बॉयज इंटर कॉलेज था लेकिन पिछले सत्र से इसमें बेटियों को भी शिक्षा देने की शुरुआत की गई. अब बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की योजना भी बनाई गई है. इस योजना में वाराणसी जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा परिषद का सहयोग मिल रहा है. वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज से रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) नई पहल से बेटियां बेहद खुश: इंटर कॉलेज में शुरू हुई इस नई पहल को लेकर के बेटियां भी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन वर्तमान समय में भी बेटियों के शिक्षा मुश्किल है. लोग यह सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से बेहतर है, उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करें. छात्रा ने बताया कि वह मध्यम वर्गीय परिवार से आती है. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हम हर सुविधा पा सकें. ऐसे में हमारी जैसी तमाम लड़कियां हैं, जिन्हें नि:शुल्क शिक्षा की जरूरत है. विद्यालय की ओर से यह पहल की गई है, जो स्वागतयोग्य है. सबके सहयोग से शुरू पहल: प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी की सोच है कि सशक्त बेटियां तो देश सशक्त. इसी को चरितार्थ करते हुए हमने हमारे विद्यालय में यह नई पहल शुरू की है. इसमें हमारे यहां पढ़ने वाली सभी बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी. हमारा सहयोग वाराणसी जिला प्रशासन, जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ इस विद्यालय के पुरातन छात्र और काशी के गणमान्य लोग कर रहे हैं. कॉलेज के कुछ शिक्षक भी सहयोग दे रहे हैं.