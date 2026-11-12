वाराणसी: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ा एक्शन, बिजली चोरी और लाइन लॉस मामले में 15 अभियंताओं के नाम विजिलेंस को भेजे
वाराणसी और पूर्वांचल में बिजली चोरी और लाइन लॉस को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 15 बिजली अभियंताओं के नाम विजिलेंस को भेजे गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:09 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर बहुत कड़ा रुख अपनाते रहे हैं. वह लगातार यह निर्देश देते रहे हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर लाइन लॉस जैसी स्थिति पैदा न हो और बिजली इंजीनियरों को इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम करना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर इस पर पूरी तरह रोक लग पाना संभव नहीं हो पा रहा था.
हाल ही में हुई मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामलों ने तूल पकड़ लिया है. डिस्कॉम मुख्यालय की तरफ से 15 बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों के नाम यूपी पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्टेट विजिलेंस को भेज दिए गए हैं, जिसके बाद से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
चिन्हित किए गए 10 सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर और अधिकारी: इस पूरे मामले पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन अशोक सेठ ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कुल 10 सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर चिन्हित किए गए थे. इसके बाद पावर कॉरपोरेशन को 15 ऐसे अभियंताओं और कर्मचारियों के नाम भेजे गए हैं जिनपर बड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है. इस सूची में एक्सईएन, एसडीओ से लेकर टीजी-2 तक के उन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं जो पिछले एक साल तक उन इलाकों में तैनात रहे थे. विजिलेंस टीम अब यह गहराई से जांच कर रही है कि क्या बिजली चोरी रोकने में भारी लापरवाही बरती गई है या फिर इसमें किसी प्रकार की विभागीय मिलीभगत भी शामिल रही है.
बलिया, भदोही और प्रयागराज के फीडरों पर गिरी गाज: पिछले सप्ताह हुई मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी कि बलिया के 6 फीडर, भदोही का एक फीडर और प्रयागराज ज़ोन द्वितीय के फूलपुर के 3 फीडर ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक बिजली चोरी हो रही है. इन चुनिंदा जगहों पर लगातार लाइन लॉस का ग्राफ बढ़ता जा रहा था और गर्मियों के दिनों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते थे. समीक्षा के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ कि इन इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए संबंधित अभियंताओं और कर्मचारियों की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई है. विजिलेंस टीम की डिमांड पर जब इस पूरे मामले की अंदरखाने जांच शुरू हुई, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.
बढ़ गई अभियंताओं की मुश्किलें: विजिलेंस को भेजी गई सूची में अभियंताओं और कर्मचारियों की सेवा नियमावली की भी मांग की गई है ताकि उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी सही से जांच की जा सके. इस संभावित और बड़े एक्शन को लेकर अब बिजली विभाग के दफ्तरों में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया है. अधिकारियों का मानना है कि विजिलेंस की जांच प्रक्रिया तेज होने के बाद सूची में शामिल लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कभी भी गाज गिर सकती है. मुख्यमंत्री के कड़े तेवरों के बाद पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन में मचे इस हड़कंप से साफ है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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