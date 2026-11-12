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वाराणसी: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ा एक्शन, बिजली चोरी और लाइन लॉस मामले में 15 अभियंताओं के नाम विजिलेंस को भेजे

अभियंताओं की आय से अधिक संपत्ति की भी जा सकती है जाँच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर बहुत कड़ा रुख अपनाते रहे हैं. वह लगातार यह निर्देश देते रहे हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर लाइन लॉस जैसी स्थिति पैदा न हो और बिजली इंजीनियरों को इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम करना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर इस पर पूरी तरह रोक लग पाना संभव नहीं हो पा रहा था.

हाल ही में हुई मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामलों ने तूल पकड़ लिया है. डिस्कॉम मुख्यालय की तरफ से 15 बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों के नाम यूपी पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्टेट विजिलेंस को भेज दिए गए हैं, जिसके बाद से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

चिन्हित किए गए 10 सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर और अधिकारी: इस पूरे मामले पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन अशोक सेठ ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कुल 10 सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर चिन्हित किए गए थे. इसके बाद पावर कॉरपोरेशन को 15 ऐसे अभियंताओं और कर्मचारियों के नाम भेजे गए हैं जिनपर बड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है. इस सूची में एक्सईएन, एसडीओ से लेकर टीजी-2 तक के उन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं जो पिछले एक साल तक उन इलाकों में तैनात रहे थे. विजिलेंस टीम अब यह गहराई से जांच कर रही है कि क्या बिजली चोरी रोकने में भारी लापरवाही बरती गई है या फिर इसमें किसी प्रकार की विभागीय मिलीभगत भी शामिल रही है.