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वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लगेगी 'वंदे मातरम वाटिका', 15 अगस्त को रोपे जाएंगे 150 पौधे

उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत रक्षाबंधन वाटिका, समरसता वन और वंदे मातरम वाटिका जैसे विशिष्ट वन विकसित किए जा रहे हैं.

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वाराणसी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल: काशी में विकसित किए जा रहे 'रक्षाबंधन वाटिका' और 'समरसता वन' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:42 PM IST

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वाराणसी: पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत वाराणसी में अलग-अलग वन विकसित किए जा रहे हैं. जी हां, इन वनों में रक्षाबंधन वाटिका, समरसता वन, वंदे मातरम वाटिका, कपी वन जैसे दर्जनों वन शामिल हैं, जिसके जरिए न सिर्फ पौधों को लगाया जाएगा बल्कि समाज को एक संदेश भी दिया जाएगा. इस अभियान की शुरुआत वाराणसी में हो गई है, जिसमें पौधे लगाए जा रहे हैं. पौधरोपण अभियान-2026 के तहत काशी में विभिन्न स्थानों पर 'विशिष्ट वन' विकसित किए जा रहे हैं.

सांस्कृतिक मूल्यों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास: यह पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. ऐसे में यह अभियान लोगों के बेहतर भविष्य और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा. इस बारे में प्रभागीय वन अधिकारी निधि चौहान ने बताया कि 'विशिष्ट वनों' का उद्देश्य समाज की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण को जनभागीदारी से जोड़ना है. इसके अलावा 'समृद्धि वन', 'भाई-बहन वृक्षारोपण रक्षाबंधन वाटिका', 'वंदे मातरम वाटिका' और 'एक पेड़ गुरु के नाम' जैसे कार्यक्रम राष्ट्रीयता, सामाजिक रिश्तों, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को सशक्त करने का संदेश देंगे.

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प्रभागीय वन अधिकारी निधि चौहान. (Photo Credit: ETV Bharat)

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष वाटिका

1. वंदे मातरम वाटिका: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन कर 150 पौधों का रोपण कर वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी. रोपण के लिए ऐसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वंदे मातरम आंदोलन में लगे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रिय रही हों. इनमें नीम, कंजी, शीशम, बकैन, अमरूद, आम, अर्जुन, सैलेक्स, सिरस, जंगल जलेबी, कटसागौन और सागौन शामिल हैं.

2. रक्षाबंधन वाटिका, एक पेड़ गुरु के नाम: रक्षाबंधन वाटिका में 2500 पौधे लगाए जाएंगे, तो वहीं 'एक पेड़ गुरु के नाम' से गुरु-शिष्य परंपरा की जड़ों को मजबूत किया जाएगा. यह शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा. यह पौधरोपण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि यह शिक्षकों के प्रति सम्मान और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहित करेगा. इसमें शीशम, सागौन, महुआ, अर्जुन, नीम और कटहल के पौधे लगाए जाएंगे.

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गुरु-शिष्य परंपरा को समृद्ध करेगा पौधरोपण: 'एक पेड़ गुरु के नाम' अभियान की होगी शुरुआत. (Photo Credit: ETV Bharat)

विशिष्ट वनों की श्रृंखला में स्थापित वन:
1. महर्षि चरक औषधि वन– आयुर्वेद विशेषज्ञ और चिकित्सक महर्षि चरक की स्मृति में औषधीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया.इसमें सहजन, आवला, हर्रे, बहेड़ा एवं नीम के पेड़ शामिल है.
2. समरस वन- समाज में समरसता की स्थापना के लिए स्थानीय प्रजातियों का पौधरोपण.
3. समृद्धि वन- स्थानीय कृषि वानिकी और औद्योगिक प्रजातियों के पौधों का रोपण कर वानिकी से होने वाले लाभों एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया.
4. कपि वन- शहरों में मानव-वानर द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से शहर की आबादी के बाहर फलदार प्रजातियों का रोपण कर कपि वन की स्थापना.
5. ऊर्जा वन– वैश्विक ऊर्जा संकट के दृष्टिगत जलौनी लकड़ी की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजाति का वन.

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