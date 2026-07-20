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प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना; वाराणसी में तैयार की जाएंगी "सोलर दीदियों" की फौज, करेंगी बड़ा काम

वाराणसी में महिला सोलर टेक्नीशियन की टीम. ( Photo Credit : ETV Bharat )