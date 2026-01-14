ETV Bharat / state

गंगा में क्रूज से गंदगी; वीडियो वायरल होने के बाद संचालक कंपनी पर 5000 जुर्माना, जांच कमेटी लेगी एक्शन

वाराणसी के रविदास घाट पर खड़े एक क्रूज के जरिए गंगा नदी में मल मूत्र डाला जा रहा था. स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल किया.

वाराणसी : गंगा में संचालित हो रहे हाईटेक क्रूज गंदगी फैलाने का कारण बन गए हैं. क्रूज से गंदगी गंगा नदी में गिराने का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और क्रूज संचालक कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि मामला संज्ञान में आते ही कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने क्रूज संचालक कंपनी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है. साथ ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. वहीं जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित की है. कमेटी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

दरअसल बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में वाराणसी के रविदास घाट के पास मौजूद एक क्रूज की गंदगी (मल-मूत्र) सीधे गंगा नदी में गिरती दिख रही है. वीडियो प्रशासन के संज्ञान में पहुंचते ही हड़कंप मच गया. आननफानन प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने प्राथमिक जांच कर क्रूज संचालक पर 5000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी. कमेटी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी. इसके बाद अगला एक्शन होगा.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि गंगा की स्वच्छता को लेकर कड़े नियम हैं. इसका जो भी उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी. वहीं जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि यह घोर लापरवाही है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियम के मुताबिक ही क्रूज का संचालन करना होगा. क्रूज से गंदगी गंगा में डालने के मामले में क्रूज संचालक को गंदगी के लिए छोटा टैंक एक्स्ट्रा लगाने की हिदायत दी गई है. जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि क्रूज कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है.

