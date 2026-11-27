मंत्री आशीष पटेल की संपत्ति 200 गुना बढ़ने का दावा; जनहित संकल्प पार्टी के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
आरोप लगाया कि कार्यक्रम की अनुमति तत्कालीन समय में मंत्री आशीष पटेल के हस्तक्षेप से रद्द कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:30 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. वाराणसी के लोहता स्थित कोरौता मैदान में जनहित संकल्प पार्टी की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया.
कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति में पांच से सात साल के भीतर करीब 200 गुना वृद्धि होने का दावा किया है.
डॉ. आरएस पटेल ने चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आशीष पटेल की संपत्ति पहले करीब 2 लाख 9 हजार रुपए थी, जो बढ़कर लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई.
उन्होंने इस कथित वृद्धि पर सवाल उठाते हुए मंत्री से जवाब मांगा. कार्यक्रम में वाराणसी सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था. इस दौरान डॉ. आरएस पटेल ने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम को सफल होने से रोकने की कोशिश की गई.
उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ताओं की बसों को शहर से दूर रिंग रोड पर रुकवाया गया और कार्यक्रम की अनुमति रद्द कराने का प्रयास किया गया. उन्होंने अपने संबोधन में प्रयागराज में पार्टी की स्थापना के समय आयोजित एक कार्यक्रम का भी जिक्र किया.
आरोप लगाया कि उस कार्यक्रम की अनुमति तत्कालीन समय में मंत्री आशीष पटेल के हस्तक्षेप से रद्द कर दी गई थी. अपने संबोधन के दौरान डॉ. आरएस पटेल ने मंत्री के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल भी किया. हालांकि, बाद में इस भाषा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में रहते हुए बोलता रहूंगा.
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