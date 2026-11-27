ETV Bharat / state

मंत्री आशीष पटेल की संपत्ति 200 गुना बढ़ने का दावा; जनहित संकल्प पार्टी के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

जनहित संकल्प पार्टी के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. वाराणसी के लोहता स्थित कोरौता मैदान में जनहित संकल्प पार्टी की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति में पांच से सात साल के भीतर करीब 200 गुना वृद्धि होने का दावा किया है.