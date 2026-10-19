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दीपावली से पहले वाराणसी पुलिस ने पकड़ा पटाखों का जखीरा, मकान के अंदर छिपाकर रखा था माल

मकान के अंदर छिपाकर रखा था पटाखा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री की तैयारी के बीच वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सरायनंदन-खोजवा स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 65.300 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं. मामले में मकान मालिक संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपित पटाखों के भंडारण से संबंधित लाइसेंस नहीं दिखा सका.

एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, 18 अक्टूबर की रात उपनिरीक्षक मनोज कुमार चौहान अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान किरहिया तिराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि सरायनंदन कॉलोनी स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए हैं. सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाकर टीम ने बताए गए मकान पर छापा मारा.