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वाराणसी पुलिस ने शुरू किया म्यूल स्ट्राइक अभियान; साइबर फ्रॉड का नया तरीका कितना खतरनाक

वाराणसी: बदलते दौर में अब साइबर अपराधियों के अपराध का तरीका भी बदल रहा है. साइबर फ्रॉड में फ्यूजन नजर आ रहा है. पहले जहां यह सिर्फ आपके अकाउंट को निशाना बनाते थे, वहीं अब अकाउंट के साथ लोगों के सिम और मोबाइल को निशाना बना रहे हैं. इसमें लोगों की जान भी जा रही है.

पहले यह अपराध फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली होते थे लेकिन अब यह फिजिकल नजर आ रहा है. वाराणसी में दो मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसमें गेमिंग एप और म्यूल खातों का बड़ा रोल सामने आया है. इसे रोकने के लिए वाराणसी पुलिस ने अभियान म्यूल स्ट्राइक शुरू किया है.

इस अभियान में म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पहले फेज में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 50 म्यूल खातों पर कार्रवाई की गई है.

साइबर फ्रॉड का नया तरीका कितना खतरनाक. (Video Credit: ETV Bharat)

एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि अपराधियों के फ्रॉड में नई तकनीक दिखाई दे रही है. इसमें वह लोग शारीरिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है. वाराणसी में दो थाना क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए. रोहनिया में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. वहीं, दूसरे मामले में रास्ता रोककर मोबाइल छीना और एक लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया.

उन्होंने बताया कि अब साइबर अपराधियों का सिर्फ एक विजन है, आपका मोबाइल और सिम. इस वजह से वह सिर्फ इसी पर अटैक कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह साइबर अपराधी इस तरीके का फ्रॉड करने के बाद सारे पैसों को म्यूल खाते में भेज करके निकाल लेते हैं. इस तरीके के अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए हम लोग ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक शुरू किया है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर अपराधी इन पैसों का प्रयोग गेमिंग एप, बेटिंग एप और गोल्ड खरीदने में करते हैं.

क्या है आपरेशन म्यूल स्ट्राइक: उन्होंने कहा कि ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक से पहले म्यूल अकाउंट को समझना जरूरी है. म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता होता है, जिसका प्रयोग साइबर अपराधी अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने, छिपाने या निकालने के लिए करते हैं.