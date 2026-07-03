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वाराणसी पुलिस ने शुरू किया म्यूल स्ट्राइक अभियान; साइबर फ्रॉड का नया तरीका कितना खतरनाक

साइबर अपराधियों का सिर्फ एक विजन है, आपका मोबाइल और सिम. इस वजह से वह सिर्फ इसी पर अटैक कर रहे हैं.

वाराणसी पुलिस ने शुरू किया म्यूल स्ट्राइक अभियान.
वाराणसी पुलिस ने शुरू किया म्यूल स्ट्राइक अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:48 AM IST

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वाराणसी: बदलते दौर में अब साइबर अपराधियों के अपराध का तरीका भी बदल रहा है. साइबर फ्रॉड में फ्यूजन नजर आ रहा है. पहले जहां यह सिर्फ आपके अकाउंट को निशाना बनाते थे, वहीं अब अकाउंट के साथ लोगों के सिम और मोबाइल को निशाना बना रहे हैं. इसमें लोगों की जान भी जा रही है.

पहले यह अपराध फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली होते थे लेकिन अब यह फिजिकल नजर आ रहा है. वाराणसी में दो मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसमें गेमिंग एप और म्यूल खातों का बड़ा रोल सामने आया है. इसे रोकने के लिए वाराणसी पुलिस ने अभियान म्यूल स्ट्राइक शुरू किया है.

इस अभियान में म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पहले फेज में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 50 म्यूल खातों पर कार्रवाई की गई है.

साइबर फ्रॉड का नया तरीका कितना खतरनाक. (Video Credit: ETV Bharat)

एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि अपराधियों के फ्रॉड में नई तकनीक दिखाई दे रही है. इसमें वह लोग शारीरिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है. वाराणसी में दो थाना क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए. रोहनिया में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. वहीं, दूसरे मामले में रास्ता रोककर मोबाइल छीना और एक लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया.

उन्होंने बताया कि अब साइबर अपराधियों का सिर्फ एक विजन है, आपका मोबाइल और सिम. इस वजह से वह सिर्फ इसी पर अटैक कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह साइबर अपराधी इस तरीके का फ्रॉड करने के बाद सारे पैसों को म्यूल खाते में भेज करके निकाल लेते हैं. इस तरीके के अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए हम लोग ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक शुरू किया है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर अपराधी इन पैसों का प्रयोग गेमिंग एप, बेटिंग एप और गोल्ड खरीदने में करते हैं.

क्या है आपरेशन म्यूल स्ट्राइक: उन्होंने कहा कि ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक से पहले म्यूल अकाउंट को समझना जरूरी है. म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता होता है, जिसका प्रयोग साइबर अपराधी अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने, छिपाने या निकालने के लिए करते हैं.

ऐसे खाते स्वयं खाताधारक द्वारा जानबूझकर उपलब्ध कराए जाते हैं. वह लालच, कमीशन, नौकरी के झांसे में आकर अक्सर साइबर अपराधियों के नियंत्रण में आ जाते हैं. वाराणसी पुलिस ने ऐसे ही लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक चलाया है.

ढाई करोड़ का हुआ है फ्रॉड: उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई की है. इसमें 6 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. 5 म्यूल खातों पर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 4 थानों में यह म्यूल खाताधारक मिले हैं. उनके खातों के खिलाफ 51 शिकायतें आई थी.

उन्होंने बताया कि उनके खाते से लगभग ढाई करोड़ की धनराशि का फ्रॉड हुआ है. वह बताते हैं कि साइबर अपराध में म्यूल अकाउंट का प्रयोग ठगी, निवेश, धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कस्टमर केयर, लॉटरी, पार्ट टाइम जॉब आदि के माध्यम से धनराशि प्राप्त करते हैं.

उन्होंने बताया कि प्राप्त धनराशि को सीधे अपने खाते में न मंगाकर इन व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर करवाते हैं और धनराशि एक म्यूल अकाउंट में दूसरे म्यूल अकाउंट से कई बार स्थानांतरित की जाती है.

मोबाइल सिम को लेकर सतर्क रहें लोग: उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अपराधियों का सिर्फ एक टारगेट आपका मोबाइल फोन और आपका सिम है. ऐसे में सभी लोगों से यह निवेदन है कि लोग सतर्क रहें.

यदि कोई व्यक्ति केवाईसी या किसी अन्य बहाने से आपका मोबाइल या सिम कार्ड मांगता है, तो उसे कभी न दें और अपने अकाउंट में एक लिमिट सेट करके रखें, ताकि अगर कोई बड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश करें तो बैंक के जरिए उसे रोक दिया जाए.

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