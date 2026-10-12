वाराणसी में चाइनीज मांझे पर पुलिस की कार्रवाई; 124 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद, 4 गिरफ्तार
वृद्ध की मौत के बाद वाराणसी पुलिस ने 124 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:09 PM IST
वाराणसी: शहर में चाइनीज मांझे की वजह से एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए हैं. रविवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर प्रतिबंधित मांझे की बड़ी खेप बरामद की. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई में करीब 124 किलोग्राम प्रतिबंधित मांझा मिला है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.
बुजुर्ग की मौत के बाद तेज हुई कार्रवाई: चाइनीज मांझे पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन इसकी बिक्री और भंडारण को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. रविवार को एक बुजुर्ग की जान जाने के बाद पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी शुरू की. पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित मांझा नायलॉन और शीशे जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. इस कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उसके खिलाफ सख्ती को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है.
दशाश्वमेध और भेलूपुर में छापेमारी: वाराणसी पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 56 किलोग्राम सिंथेटिक नायलॉन मांझा बरामद किया गया. इस मामले में दुकान संचालक वीरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवां इलाके में भी छापेमारी की गई. देवनाथपुर स्थित एक दुकान से 51 बंडल प्रतिबंधित सिंथेटिक नायलॉन मांझा बरामद हुआ.
कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी: एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के मुताबिक, चौक थाना क्षेत्र के हड़हा सराय, बेनियाबाग, दालमंडी, लक्सा, दशाश्वमेध, देवनाथपुर और मदनपुरा समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई. इस दौरान अलग-अलग जगहों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार, सभी जगहों से बरामद मांझे की कुल मात्रा करीब 124 किलोग्राम है. कार्रवाई के दौरान संजय प्रजापति समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी गई है.
पर्यावरण नियमों के तहत मुकदमे दर्ज: पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि बरामद मांझा प्रतिबंधित सिंथेटिक नायलॉन से बना है. इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के प्रतिबंधों और पर्यावरण संबंधी प्रावधानों के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और प्रतिबंधित मांझे की बिक्री तथा भंडारण में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.
प्रतिबंध के बावजूद बिक्री पर उठे सवाल: चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर प्रभावी रोक नहीं लगने को लेकर समाजवादी पार्टी और अन्य लोगों ने भी विरोध जताया है. उनका सवाल है कि प्रतिबंध के बावजूद यह खतरनाक मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है. बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन लोगों की मांग है कि ऐसे मामलों में नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इससे चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है.
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