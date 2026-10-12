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वाराणसी में चाइनीज मांझे पर पुलिस की कार्रवाई; 124 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद, 4 गिरफ्तार

डीसीपी गौरव बंसवाल ने कहा, अभियान आगे भी रहेगा जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में चाइनीज मांझे की वजह से एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए हैं. रविवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर प्रतिबंधित मांझे की बड़ी खेप बरामद की. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई में करीब 124 किलोग्राम प्रतिबंधित मांझा मिला है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.

बुजुर्ग की मौत के बाद तेज हुई कार्रवाई: चाइनीज मांझे पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन इसकी बिक्री और भंडारण को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. रविवार को एक बुजुर्ग की जान जाने के बाद पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी शुरू की. पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित मांझा नायलॉन और शीशे जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. इस कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उसके खिलाफ सख्ती को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है.