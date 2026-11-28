वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को सीएम योगी ने दिया शील्ड, लोकसेवा में उत्कृष्ट योगदान को मिली राष्ट्रीय पहचान
आईआईएम मुंबई ने प्रदान किया विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:02 PM IST
वाराणसी: लोकसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल को विशिष्ट सम्मान मिला है. उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई की ओर से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड (विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान) प्रदान किया गया है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए स्वयं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री के हाथों मिला सम्मान पुलिस आयुक्त की कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता और लोकसेवा के प्रति समर्पण का गौरवपूर्ण प्रतीक बना.
आईआईएम मुंबई ने दिया सम्मान
आईआईएम मुंबई की ओर से दिया जाने वाला विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान उन व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को पहचान देता है, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज और देश में विशिष्ट पहचान बनाई है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को यह सम्मान लोकसेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है.
सीएम योगी ने दी शुभकामना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मोहित अग्रवाल को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किए जाने से इस उपलब्धि की गरिमा और बढ़ गई. यह सम्मान उनके पेशेवर जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है.
प्रेरणास्रोत बनेगा सम्मान
मोहित अग्रवाल को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव भी बढ़ा है. पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और जिम्मेदार नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के लिए यह उपलब्धि प्रेरणास्रोत बनेगी. लोकसेवा में समर्पण और बेहतर कार्यशैली के बल पर हासिल यह सम्मान पुलिस विभाग की सकारात्मक पहचान को भी मजबूत करता है.
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