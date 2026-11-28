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वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को सीएम योगी ने दिया शील्ड, लोकसेवा में उत्कृष्ट योगदान को मिली राष्ट्रीय पहचान

वाराणसी पुलिस कमिश्नर को सीएम योगी ने किया सम्मानित ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: लोकसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल को विशिष्ट सम्मान मिला है. उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई की ओर से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड (विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान) प्रदान किया गया है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए स्वयं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री के हाथों मिला सम्मान पुलिस आयुक्त की कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता और लोकसेवा के प्रति समर्पण का गौरवपूर्ण प्रतीक बना.

आईआईएम मुंबई ने दिया सम्मान